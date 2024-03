Cecaf é alternativa de economia na compra do peixe da Semana Santa a partir desta quarta-feira

A Semana do Pescado da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), que fica localizada no bairro José Américo, começa a partir desta quarta-feira (27). Uma boa oportunidade para quem busca qualidade e preços acessíveis na compra de peixes e frutos do mar. Por conta da Semana Santa, o espaço, administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), irá funcionar em horário prolongado, das 5h30 às 14h30.

Na Semana do Pescado, que segue até o sábado (30), será possível o consumidor encontrar atum, tilápia, pescada amarela, camarão, caranguejo, aratu e uma variedade de outros peixes de água doce e salgada. O local também é conhecido pela oferta de frutas, raízes, legumes, queijos, manteigas, goma, ervas medicinais e artesanato. Durante o evento, parte dos agricultores familiares que fazem a tradicional feira das quintas e sábados irá ofertar seus produtos.

“Grande oportunidade para o público encontrar preços acessíveis e produtos de qualidade, vindo direto de produtores e sem precisar de atravessadores. O calendário de eventos da Cecaf permite que os pescadores, agricultores e artesãos tenham a chance de escoar seus produtos e fazer uma renda extra no período. Faz parte da política de valorização dessas categorias, adotada pela Sedurb nos últimos anos”, explicou Rodrigo Trigueiro, secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa.

Localização – A Cecaf está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, nº 1.112, no José Américo, vizinho ao Natu do Tribunal Regional Eleitoral (TER).

Serviço: Semana do Pescado da Cecaf

Data: de 27 a 30 de março

Horário de funcionamento durante o evento: 5h30 às 14h30