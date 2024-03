Cícero Lucena inaugura Ambulatório Lúpus do Hospital Municipal Santa Isabel e novas salas cirúrgicas no Prontovida

Em um dia com agenda especial dedicada a entrega de equipamentos e avanços na Saúde, o prefeito Cícero Lucena inaugurou, nesta quinta-feira (7), o Ambulatório de Lúpus do Hospital Municipal Santa Isabel – primeiro da Capital nesse tipo de assistência – e duas novas salas cirúrgicas do Hospital Prontovida. O gestor celebrou as conquistas na área, que está ganhando uma rede proteção, com serviços e melhorias em todas as especialidades na gestão municipal.

“Tudo isso é fundamental para que a gente possa fazer a saúde que o povo de João Pessoa merece. A estrutura hospitalar está sendo modernizada, equipada, cada vez mais qualificando os nossos profissionais para que, além de ser eficiente, competente, nós possamos, também, fazer uma saúde humanizada”, iniciou o prefeito durante visita ao HMSI. Em seguida, o gestor conheceu a nova estrutura cirúrgica do Prontovida. “Cada dia avançando para zerar todas as dependências de cirurgia e não mais fazer fila cirúrgica. Porque esse é o nosso compromisso, de fazer a saúde com qualidade, com competência humanizada que o povo de João Pessoa merece”, concluiu.

O vice-prefeito Leo Bezerra falou em “dia histórico” para a Saúde da Capita. “Estamos trazendo grandes realizações, mostrando à população como se faz uma saúde de verdade, melhorando as USF, informatizando os nossos equipamentos, trazendo benefícios para a população, mostrando que a saúde pública pode ser igual ou melhor do que a saúde privada do nosso Município. Eu tenho certeza que hoje é um dia que vai ficar marcado na história, não só do prefeito Cícero Lucena, do vice-prefeito Leo, mas de toda a população de João Pessoa e da Paraíba”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

Assistência Lúpus – A diretora de Atenção à Saúde, Alline Grisi, reforçou a importância da Prefeitura de João Pessoa está entregando um ambulatório voltado a uma especialidade destinada a um público carente desse tipo de assistência na Capital. A gente vai dar atendimento exclusivo das pessoas que têm essa doença autoimune, com reumatologia, vão ser três ambientes, três consultórios, onde a gente vai estar dando essa assistência maior a essa população aqui do município”, explicou.

Maria Ana, que integra o grupo Águias da Paraíba, que representa pessoas com lúpus, disse que o ambulatório vem para suprir a alta demanda para esse tipo de doença autoimune. A gente não pode falar em saúde de autoimune, em saúde e qualidade de vida para lúbicos e doentes crônicos, se não falar em políticas públicas, se não falar na saúde de qualidade. Então, o ambulatório de Santa Isabel é um passo importante”, celebrou.

Prontovida estruturado – De acordo com o diretor da Unidade, médico Gustavo Henrique, as duas novas salas terão capacidade de ampliar para 12 cirurgias diárias. O investimento todo que foi feito, com a abertura de duas salas cirúrgicas, equipamento totalmente novo, não só uma sala cirúrgica convencional, mas uma sala cirúrgica com aparelho de videolaparoscopia, videotoracoscopia, com arco cirúrgico, com toda a infraestrutura necessária para fazer cirurgia de altíssima qualidade, com todo o recurso técnico necessário. Isso vai ajudar a população de João Pessoa, está todo mundo muito feliz e é o início de uma história aqui do Prontovida”, afirmou.