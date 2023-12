TELA QUENTE SINOPSE QUAL FILME DE HOJE SEGUNDA (11/12) E QUE HORAS COMEÇA?

Por MRNews



TELA QUENTE de hoje segunda 11/12

Segunda-feira, 11/12/2023

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Mulheres de Areia

15:25 Sessão da Tarde – Um Natal Quase Perfeito

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

18:25 Elas Por Elas

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Fuzuê

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra e Paixão

22:25 Especial Amigos – 20 Anos

23:35 Tela Quente – Fim – 1º episodio

00:25 Jornal da Globo

01:15 Conversa com Bial

01:55 Fuzuê

02:40 Comédia Na Madruga I

03:20 Comédia Na Madruga II

Título: Fim – 1º Episódio

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2023

Diretor: Andrucha Waddington

Elenco: Bruno Mazzeo, David Junior, Débora Falabella, Emilio Dantas, Fabio Assunção, Fernanda Torres, Heloísa Jorge, Javier Drolas, Laila Garin, Marina Provenzzano, Marjorie Estiano, Thelmo Fernandes

Gênero: Comédia, Drama

A Tela Quente recebeu com entusiasmo o primeiro episódio de “Fim”, uma produção brasileira dirigida por Andrucha Waddington e estrelada por um elenco de peso, incluindo Bruno Mazzeo, David Junior, e Débora Falabella.

Na trama, somos conduzidos pelo último desejo de Ciro, interpretado por Bruno Mazzeo, que é atendido em seu leito de morte. O enredo se desenrola ao nos transportar para a juventude do personagem, onde ele conhece Ruth, vivida por Débora Falabella, resultando em um amor à primeira vista.

A mescla de comédia e drama na narrativa promete cativar o público, e a habilidade do diretor Andrucha Waddington em criar atmosferas emocionais intensas é evidente desde os primeiros minutos. A escolha de um elenco talentoso, que inclui nomes como Emilio Dantas, Fabio Assunção, e Fernanda Torres, adiciona camadas ricas à trama.

A produção não apenas oferece um olhar reflexivo sobre a vida e o amor, mas também destaca a importância de atender aos desejos mais profundos antes do inevitável fim. Com uma combinação envolvente de humor e momentos tocantes, “Fim – 1º Episódio” estabelece uma promissora jornada que os espectadores certamente aguardam com expectativa.

A estreia deste episódio na Tela Quente marca o início de uma série que promete explorar emoções profundas e proporcionar uma experiência cinematográfica única aos telespectadores brasileiros.