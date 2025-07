Saxofonista Chico Lopes é atração do Sabadinho Bom

O saxofonista Chico Lopes é a atração do Sabadinho Bom deste final de semana e vai levar muito samba e choro para animar o público fiel do evento. Realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), a iniciativa acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da capital, a partir das 12h30.

“Que alegria anunciar um novo Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco, um ambiente que se tornou um verdadeiro território de troca de experiências de diversas gerações. Com esse evento mantemos viva a ideia de ocupação do Centro Histórico. Todas as tardes de sábado, jovens, adultos, moradores de João Pessoa, turistas já se acostumaram a frequentar a Praça Rio Branco. A partir do Sabadinho Bom, e depois a roda de samba que tem na sequência, se deleitam ali frequentando bares, restaurantes, cafés, mantendo viva a ocupação do Centro Histórico, que virou um lugar de entretenimento e de cultura”, observou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O artista lembra que tocou no Sabadinho Bom pela primeira vez em 2012. “Depois, fui morar em Brasília, mas sempre que vinha de férias visitar minha terra eu ia à Praça Barão do Rio Branco, aos sábados, para prestigiar a boa música. Parabéns à Funjope que soube manter esse projeto por tantos anos, levando lazer e alegria para o povo de João Pessoa e valorizando os músicos locais”, destaca.

No repertório, ele promete muito choro e um pouco de samba. O público também poderá curtir músicas instrumentais de Sivuca, que Chico Lopes pretende homenagear durante sua apresentação.

Entre as músicas que serão tocadas estão ‘Um tom para Jobim’ e ‘Forró em Santa Luzia’, ambas de Sivuca; ‘Vou vivendo’ (Pixinguinha), ‘Receita de Samba’ (Jacob do Bandolim), Carioquinha (Waldir Azevedo), Novos amigos (Valtinho do Acordeão).

Para acompanhar Chico Lopes, estarão no palco os músicos Eduardo Fiorussi no violão de 7 cordas, Potyzinho Lucena no cavaquinho, Carlos Moura e Francisco Neto na percussão. Haverá ainda participação especial de Jeferson Leite na rabeca.

“O público do Sabadinho Bom pode esperar música de qualidade, muita alegria e muita vontade de tocar para um público que sabe apreciar e desfrutar das coisas boas da vida”, acrescenta.

Samba na Praça – O projeto Samba na Praça, como o próprio nome diz, apresenta uma programação recheada de samba de muita qualidade, e começa logo após as apresentações do Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco.

Josinaldo Nascimento, cantor do Samba na Praça, conta que, neste sábado (26), a roda de samba ficará sob a responsabilidade dos músicos Figueiredo no cavaco, Naldo do Surdão, Luan no repique, Jorge no reco-reco, Ricardo na cuíca, Erisvaldo no pandeiro e Mário no tantan.

Eles vão executar samba de raiz com canções de Alcione, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão. “Também vamos cantar músicas de outros artistas do samba que fomentam a cultura do samba aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil”, pontua o cantor.