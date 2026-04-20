segunda-feira, abril 20, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Mulher é presa após confessar ter matado homem a pauladas, em Soledade

admin1

Mulher foi até delegacia de Soledade e confessou crime.. Welisson Vagner/Polícia Civil

Uma mulher foi presa, na manhã desta quinta-feira (8), em Soledade, após confessar ter matado um homem a pauladas. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Antônio Alves dos Santos, de 65 anos.

O delegado Lucas Fernandes, a mulher, que não teve a identificação divulgada, compareceu à delegacia e confessou ter matado um homem com quem tinha um relacionamento.

Em depoimento, ela informou que sofria violência doméstica e estava sendo ameaçada pela vítima, o que motivou o crime. No entanto, essa versão será investigada pela Polícia Civil.

O homem foi socorrido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Você pode gostar também

Feira Móvel do Produtor acontece em quatro bairros e abre oportunidades para cadastro de reserva

Após colocar a mãe em asilo e proibir visitas, filho de Vanusa desabafa

admin1

Quais filmes vão passar HOJE (09/02) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO

admin1