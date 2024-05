Arthur Cabral realizará amistoso beneficente em Campina Grande, no dia 16 de junho

O atacante Arthur Cabral, do Benfica, realizará um amistoso beneficente no Estádio Amigão, em Campina Grande, no dia 16 de junho. A entrada para a partida será 1 kg de alimento não perecível, e tudo o que for arrecadado, de acordo com a organização do evento, será doado para instituições de caridade da Rainha da Borborema.

O evento, batizado como “Amigos do Arthur”, reunirá jogdadores e influenciadores digitais. Do mundo da bola, o zagueiro Morato e o atacante David Neres são algumas das presenças confirmadas. Já do mundo digital, nomes como Ney Silva, Renan da Resenha e Nilsinho também farão parte do amistoso.

Esta será a terceira edição do Amigos do Arthur, sendo a primeira vez que acontece em Campina Grande. Nas outras edções, as sedes escolhidas também foram cidades do Agreste da Paraíba. Primeiro em São Sebastião de Lagoa de Roça, em 2021, e posteriormente, em 2022, em Queimadas.

“Será um momento de muita alegria, pela primeira vez conseguiremos realizar esse jogo festivo no lugar que eu nasci, cresci, que eu construí amigos e sei da necessidade e das dificuldades de muitas famílias. Esse evento tem a oportunidade de proporcionar entretenimento e ao mesmo tempo arrecadar alimentos, que serão doados para essas pessoas mais carentes”, disse Arthur Cabral.

Natural de Campina Grande, Arthur Cabral atuou por Ceará e Palmeiras, no futebol nacional. No exterior, o atacante vestiu as camisas do Basel e da Fiorentina, e agora defende as cores do Benfica.

