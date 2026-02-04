Show de Priscila Senna na abertura do Carnaval de João Pessoa é cancelado

Priscila Senna s. Priscila Senna/redes sociais

O show de Priscilla Sena na abertura do Folia de Rua de João Pessoa, previsto para acontecer no dia 6 de fevereiro, às 18h, no Parque Sólon de Lucena, foi cancelado.

De acordo com a nota de cancelamento divulgada nas redes sociais, em substituição o público contará com a apresentação da Orquestra Sanhauá, que assume o horário.

A associação afirmou que lamenta o ocorrido e pede sinceras desculpas “a todos os fãs e ao público que aguardavam pela apresentação”. A organização do Folia de Rua diz que o cancelamento foi “por motivo de força maior”.

Para o mesmo dia, estão previstos os shows de Daniela Mercury, Lucy Alves e Grupo de Cultura Popular.