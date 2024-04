Procon-JP encontra diferença de R$ 573 no preço do ar-condicionado em pesquisa nas lojas físicas da Capital

Um dos produtos mais desejados para ‘aguentar’ o calor dos últimos meses em João Pessoa, o ar-condicionado está com uma diferença de preço de R$ 573,00 nas lojas físicas da Capital, registra pesquisa realizada pelo Procon-JP, com o produto oscilando entre R$ 3.579,00 (Frigelar – Epitácio Pessoa) e R$ 4,152 (Laser Eletro – Manaíra Shopping), variação de 16,01%. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

O levantamento foi realizado no dia 16 de abril em 14 estabelecimentos e traz preços de 65 produtos divididos em ares-condicionados, ventiladores e climatizadores de ar.

A pesquisa do Procon-JP mostra, ainda, que a maior variação ficou com o ventilador de mesa Xtreme Force 40cm 6 pás Arno, 52,25%, com preços entre R$ 229,50 (Bugary – Centro) e R$ 349,99 (Lojas Americanas – Shopping Tambiá), a segunda maior diferença: R$ 120,00.

Outras diferenças – Outras duas diferenças que chamam a atenção foram registradas no ventilador com pé Chrones 40cm 6 pás Mallory, R$ 110,90, com o produto sendo comercializado entre R$ 289,00 (Laser Eletro – Manaíra Shopping) e R$ 399,00 (Magazine Luiza – Centro), variação de 38,37%; e no ventilador de mesa Xtreme Force 50cm 6 pás Arno, R$ 60,88, que está com preços entre R$ 329,00 (Armazém Paraíba – Centro) e R$ 389,88 (Le Biscuit – Shopping Tambiá), variação de 18,50%.

Mais variações – Dois tipos de ventiladores estão entre as grandes variações: o de mesa BTV 404 40cm 8 pás Britânia, 48,23%, com preços entre R$ 175,40 (Bugary – Centro) e R$ 259,99 (Lojas Americanas – Shopping Tambiá), diferença de R$ 84,59; e no de mesa Compost 40cm 6 pás Mallory, 45,51%, oscilando entre R$ 158,00 (Laser Eletro – Manaira Shopping) e R$ 229,90 (Casas Bahia – Manaíra Shopping), diferença de R$ 71,90.

Os estabelecimentos – A pesquisa visitou os seguintes estabelecimentos: Império (Lagoa, Centro); Armazem Paraíba, Atacadão dos Eletros e Rio do Peixe (Almirante Barroso, Centro); Magazine Luiza (Treze de Maio, Centro); Lojas Americanas e Le Biscuit (Shopping Tambiá); Frigelar (Avenida Epitacio Pessoa); Bugary (Barão do Triunfo, Centro); Laser Eletro, Nagem e Casas Bahia (Manaíra Shopping); e Ferreira Costa e Carrefour (Aeroclube).

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br