João Pessoa tem chuva e vento fortes e ações da Prefeitura minimizam transtornos

João Pessoa registrou ventos acima de 70 km/h e média de 78,8 milímetros (mm) de chuvas nas últimas 48 horas e desde as primeiras horas da madrugada desta sexta-feira (16) as equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) estão nas ruas atendendo ocorrências, principalmente quedas de árvores, e fazendo o monitoramento das áreas de risco.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, todas as chamadas foram atendidas e encaminhadas aos órgãos responsáveis. “Apesar das chuvas e do vento forte, não houve ocorrências graves. Fomos acionados principalmente pela queda de árvores e galhos e uma situação de alagamento na Rua Rodrigues Alves, em Mandacaru, resultante das precipitações e influência do alto nível da maré.”

Kelson Chaves destacou que nenhuma ocorrência foi registrada nas comunidades ribeirinhas e isso se deve ao trabalho preventivo realizado pela Defesa Civil, a exemplo da limpeza e desassoreamento dos rios, que tem evitado transtornos à população.

Nessas 48 horas – até as 10h desta sexta –, o bairro com maior precipitação foi o Grotão, com 86 mm, seguido do Cuiá, com 85,6 mm e Tamabauzinho, que registrou 83, 8 mm. O menor índice registrado foi o Altiplano, com 59,2 mm.

Previsão do tempo – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta nesta sexta-feira (16), com previsão de chuvas entre 20 e 30 mm, ventos de 40 a 60 km/h, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O coordenador da Defesa Civil ressaltou ainda que as equipes da Compdec-JP seguem de prontidão e frisou, que todos os órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil estão atentos e trabalhando para minimizar os transtornos causados pelas chuvas.

Como acionar a Defesa Civil – A Compdec-JP está presente em todas as ações de proteção e assistência às comunidades e em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199 – em caráter experimental -, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Android e AppStore. O serviço funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Ações da Prefeitura – A chuva e os fortes ventos registrados desde a quinta-feira (15) causaram transtornos na Capital e desde as primeiras horas desta sexta-feira (16), equipes da Prefeitura estão fazendo o levantamento dos estragos e promovendo ações imediatas para resolver a situação.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa (Semam), da quinta-feira até a manhã desta sexta-feira, as chuvas derrubaram 62 árvores entre árvores de pequeno, médio e grande porte. Dessas, 40% são de grande porte. O bairro com maior número de registros foi no Bessa, principalmente nos parques Parahyba I e II.

Os técnicos da Semam estão monitorando as árvores públicas, localizadas em praças, canteiros de ruas e avenidas e elaborando laudos técnicos. Os laudos são encaminhados para a Sedurb, com orientações sobre as podas.

Sedurb – Segundo Jair Soares, diretor de Paisagismo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), na madrugada desta sexta-feira (16) até o início da manhã foram 48 quedas de árvores e galhos. Os bairros mais atingidos foram os da Zona Sul, a partir do Castelo Branco, incluindo Bancários, Mangabeira e Valentina, entre outros. “Os trabalhos realizados pela Prefeitura acontecem com a parceria do Corpo de Bombeiros”, destacou.

Emlur – Ainda com relação a queda de árvores, a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) está trabalhando para reduzir os transtornos fazendo a coleta logo após a poda realizada pela Sedurb. Nas praias, os agentes fixos de varrição dessas áreas fazem a retirada das areias que foram levadas para a calçadinha e a ciclofaixa.

Seinfra – Já a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), através da Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC), está fazendo uma ronda por pontos que historicamente registram acúmulo de água, retirando de imediato o lixo nas galerias pluviais.

Semob-JP – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) reforçou as equipes de agentes de mobilidade urbana e técnicos de manutenção de semáforos nas ruas da cidade, com o objetivo de reduzir os transtornos e prejuízos causados à fluidez do trânsito pelas fortes chuvas e ventanias ocorridas durante toda a madrugada desta sexta-feira (16).

Trânsito – Desde o início da madrugada, 30 agentes de mobilidade urbana se revezaram nos 20 pontos com semáforos apagados e/ou deslocados, diversos locais com quedas de árvores em toda a cidade. Os semáforos estão recebendo a manutenção com prioridade para as avenidas e corredores principais, haja vista o maior fluxo de veículos nestas vias.

A Semob-JP também mobilizou equipes para monitorar e auxiliar o tráfego de veículos, quando possível, nos locais onde ocorreram quedas de árvores por causa das fortes ventanias. Os agentes de mobilidade também contribuem com o trabalho das equipes da Semam, Sedurb e Emlur, na liberação dos locais bloqueados.

O superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, recomenda mais cuidados ao dirigir em dias de chuva. “Orientamos os condutores de veículos que trafeguem com velocidade reduzida, mantendo a distância adequada do veículo à frente, para evitar sinistros de trânsito, prejuízos pessoais e transtornos ao tráfego. Estamos de plantão, desde as primeiras horas desta sexta-feira, para reestabelecer plenamente a fluidez do tráfego de veículos em toda a cidade”, disse o superintendente.

Contatos – A Semob-JP disponibiliza à população os canais de comunicação para emergências: portal.semobjp.pb.gov.br e WhatsApp/Cott: 9 8760-2134 (mensagens de texto arquivos de fotos).