onde acompanhar, horário e informações pelo Campeonato Paraibano 2024

Treze x São Paulo Crystal se enfrentam neste domingo, pela 5ª rodada do Campeonato Paraibano. O jogo está marcado para as 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

O Treze é oitavo colocado do Campeonato Paraibano com três pontos. Até aqui, o Galo possui uma vitória e duas derrotas. No último jogo, o Alvinegro bateu o Atlético-PB por 2 a 0.

Já o São Paulo Crystal é o lanterninha do estadual, também com três pontos. No entanto, o Tricolor de Alagoa Nova vem de vitória, conseguindo derrotar o Pombal fora de casa por 1 a 0.

Dia, hora e local de Treze x São Paulo Crystal

Dia: 18/02

18/02 Hora: 16h

16h Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x São Paulo Crystal

Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x São Paulo Crystal por conta da CBN . A narração será de Edson Maia , com os comentários de Léo Alves , e as reportagens de Marcos Siqueira .

: pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x São Paulo Crystal por conta da . A narração será de , com os comentários de , e as reportagens de . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Treze: Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luis Fernando, Rafael Castro e Rubens Carvalho; Juninho, Edmundo e Léo Cereja; Will Viana, Lucas Mineiro e Xandy. Téc.: William De Mattia.

Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luis Fernando, Rafael Castro e Rubens Carvalho; Juninho, Edmundo e Léo Cereja; Will Viana, Lucas Mineiro e Xandy. William De Mattia. São Paulo Crystal: Mateus, Popila, Breno, Fabinho e Pedro; Adryel, Erick e Renan; Caio, Luís Fernando e Helton. Téc.: Gustavo Montini.

Arbitragem

Árbitro principal: Bruno Monteiro Cunha

Bruno Monteiro Cunha Assistente 1: Adailton Anacleto Gomes

Adailton Anacleto Gomes Assistente 2: Flávia Renally

Flávia Renally Quarto árbitro: Arkilson de Lima Souza

Dia a dia do Treze

O elenco do Treze se reapresenta para o treino regenerativo. O trabalho é para os atletas que atuaram mais de 45 minutos no empate com o CRB. Enquanto isso, para os demais, o trabalho segue normalmente no campo.

O Treze abriu a venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo Crystal. Os preços variam entre R$ 25 e R$ 160.

Setor Sol

Meia: R$ 25;

Social: R$ 30 + 1kg de alimento;

Inteira: R$ 50;

Setor Sombra

Meia: R$ 40;

Social: R$ 50 + 1kg de alimento;

Inteira: R$ 80;

Cadeiras

Meia: R$ 80;

Social: R$ 100 + 1kg de alimento;

Inteira: R$ 160;

Os trezeanos comandados pelo técnico William De Mattia trabalham no turno da tarde no Estádio Presidente Vargas.

