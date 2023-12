Apenas dois deputados federais da Paraíba participaram de todas as sessões; saiba quem

O primeiro ano da atual legislatura da Câmara dos Deputados foi intenso e demandou a participação ativa dos parlamentares. Apesar da agenda intensa, apenas dois deputados da bancada da Paraíba participaram 100% de todas as sessões plenárias realizadas na Casa, conforme levantamento realizado pelo Congresso em Foco, divulgado nesta quinta-feira (28).

O novato Cabo Gilberto (PL), que faz oposição ao governo Lula, e o deputado Gervásio Maia, em segundo mandato e dessa vez na base governista, são os únicos que integram uma seleta lista de 30 deputados com presença absoluta.

Gervásio ainda leva uma vantagem por ser deputado em segundo mandato. Ele participou de uma sessão extra realizada pelo Congresso Nacional para aprovar o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, em resposta aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Uma justificativa para considerar sobre essa assiduidade é que desde o fim da pandemia da covid-19, a Mesa Diretora da Câmara autorizou os deputados a marcar presença em plenário e votar em outros lugares via aplicativo de celular. Na prática, o parlamentar participa da sessão de onde estiver.

Também é preciso registrar que estar presente em todas as sessões não garante com que um parlamentar seja melhor do que os demais. Faltas em plenário podem ser justificadas, bem como podem acontecer em momentos em que o deputado está ocupado atuando em outra frente naquele mesmo horário.

Confira a participação dos deputados da Paraíba nas sessões plenárias em 2023: