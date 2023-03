Botafogo-PB ganha sobrevida e deve se reforçar para as semifinais do Paraibano 2023

Compartilhe















O Botafogo-PB ficou a dois minutos de uma desclassificação no Campeonato Paraibano Betino, o que seria desastroso para o clube na temporada 2023, após a eliminação na Copa do Nordeste. De forma heroica, a classificação veio, diante do Nacional de Patos em um José Cavalcanti lotado, no último domingo. Agora, o clube ganha uma sobrevida para a sequência do estadual e foca no título, que não vem desde 2019. No decorrer desta semana a diretoria deve alguns reforços, já de olho no jogo contra o Sousa, assim como em uma visível reformulação para a Série C.

O prazo para regularizar atletas no Campeonato Paraibano é de um dia útil antes do primeiro jogo da semifinal, ou seja, na próxima sexta-feira. O Botafogo-PB já havia trazido na última semana o goleiro Gustavo Silva, o volante Djavan e o zagueiro Wendson. Todos atuaram contra o Nacional de Patos no último domingo.

Veja também Nacional de Patos 0 x 2 Botafogo-PB: assista aos melhores momentos Carlos Alexandre quando atuou pelo Criciúma | Foto: Celso da Luz / Criciúma EC

Reforços

De acordo com Fábio Hermano, setorista que cobre o dia a dia do Botafogo-PB na Rádio CBN, os próximos anunciados são o zagueiro Carlos Alexandre, que estava no Vila Nova, e o volante Vitinho, que passou pelo Belo na temporada 2020, jogando boa parte da Série C, sendo um dos responsáveis por evitar o rebaixamento do time naquele ano.

A reportagem do Jornal da Paraíba entrou em contato com a diretoria do clube, que não deu retorno sobre essas contratações.

O próximo jogo do Belo acontece no sábado, às 16h, no Estádio Almeidão, pela primeira partida da semifinal do Paraibano.

