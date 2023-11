Cícero Lucena lança programação de Natal e Réveillon de João Pessoa e anuncia antecipação da folha de pagamento e 13° salário

O prefeito Cícero Lucena lançou, nesta quinta-feira (16), durante solenidade na Igreja de São Francisco, Centro Histórico da Capital, a programação do Natal e Ano Novo de João Pessoa. Serão diversos eventos e atrações em várias áreas da cidade, culminando com a Festa de Réveillon, com os shows de Limão Com Mel, Alinne Rosa, Banda Encantu’s e Raniery Gomes.

“Já temos a iluminação, atrações, convocando toda a cidade e cada um fazendo a sua parte, no sentido da gente fazer verdadeiramente o espírito natalino em nossa cidade e que isso se reverta em solidariedade, se reverta em respeito ao próximo”, disse o prefeito, que também adiantou que, em janeiro, após o encerramento da programação de fim de ano, já inicia outro evento, o Forró Verão, durante quatro sábados, no Busto de Tamandaré.

O gestor aproveitou a oportunidade para anunciar o pagamento da folha pagamento de novembro nos dias 29 e 30 deste mês. A folha de dezembro nos dias 28 e 29 de dezembro, a segunda parcela do décimo terceiro salário no dia 15 de dezembro. Além o décimo quarto salário da Educação, com a Escola Nota 10, no dia 13 de dezembro. Um incremento de R$ 330 milhões na economia da cidade.

A programação natalina de 2023 é marcada pela diversidade cultural, contemplando vários públicos, começando com o talento dos artesãos pessoenses, reunidos na Feirinha de Artesanato, no Busto de Tamandaré. “Não é apenas a gente trazer e reafirmar esse sentimento de Natal para que as pessoas possam colocar nos seus corações essa alegria, essa paz e o espírito de solidariedade que o Natal representa, mas, sobretudo, para a gente conseguir desenvolver uma economia ligada à cultura”, disse o diretor-executivo da Funjope, Marcus Alves.

Já no dia 1° acontecerá a abertura do presépio natalino na Casa da Pólvora, valorizando o Centro Histórico. O artista plástico Babá Santana assina a criação do presépio e abertura das visitações terá a apresentação artística do Quarteto de Clarinetes da Banda 5 de Agosto.

O dia 2 de dezembro será dedicado especialmente às crianças com a chegada do Papai Noel, no Parque Solon de Lucena. O Parque também será palco do Concerto de Natal, com a Banda 5 de Agosto e o cantor Daniel Boaventura, cantando clássicos com a participação da Cia. De Dança do Município de João Pessoa.

Até os shows que vão fazer João Pessoa entrar com o pé direito em 2024. A Capital ainda terá corrida e biclicletada natalina, apresentação de corais e orquestras e o show do Padre Nilson.

Daniel Rodrigues, secretário de Turismo, disse que a Prefeitura vai aproveitar a programação de fim de ano para realizar um passeio turístico, aproveitando os pontos da iluminação natalina para criar um roteiro junto com o trade turístico da cidade. Ele disse que o evento vai fortalecer as ações para que a Capital se mantenha com uma média de ocupação da rede hoteleira superior a 70% durante todo o ano, chegando a 100% nos períodos de alta estação.

Confira a programação completa:

Busto de Tamandaré – 07/11/23

18h – Abertura da Feirinha de Artesanato.

Casa da Pólvora – 01/12/23

19h – Abertura do presépio natalino na Casa da Pólvora, uma criação do artista plástico Babá Santana e contará com a apresentação artística do Quarteto de Clarinetes da Banda 5 de Agosto.

Parque Solon de Lucena – 02/12/23

18h30 – Chegada do Papai Noel.

Parque Solon de Lucena – 15/12/23

19h – Abertura oficial com a realização do Concerto de Natal, com a Banda 5 de Agosto e cantor Daniel Boaventura cantando clássicos com a participação da Cia. De Dança do Município de João Pessoa. Além de interação com personagens no entorno do espetáculo.

Parque Solon de Lucena – Busto de Tamandaré -16/12/23

20h30 – Corrida Noturna Natalina.

Busto de Tamandaré – 17/12/23

18h – Apresentação do Grupo de Teatro Kairós e Coral do Unipê.

Hotel Globo – 20/12/23

16h – Apresentação da Banda 5 de Agosto (formato banda de coreto).

Catedral Nossa Senhora das Neves – 20/12/23

19h – Apresentação do Grupo de Câmara da Sedec e Coral Canto Livre Meninada.

Parque Solon de Lucena – 21/12/23

19h – Biclicletada Natalina

Igreja de São Francisco – 22/12/23

19h – Concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica Municipal.

Busto de Tamandaré – 25/12/23

18h – Apresentação da Banda Sinfônica da Sedec e Coral com alunos de escolas da rede de ensino municipal.

Busto de Tamandaré – 28/12/23

20h – Show com o Padre Nilson.

Busto de Tamandaré – 31/12/23

20h – Festa de Réveillon com os shows de Limão Com Mel, Aline Rosa, Banda Encantu’s e Raniery Gomes.