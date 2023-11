“Secretário vai mostrar que não houve desvio de absolutamente nada”, diz Romero sobre Operação Salus

O deputado federal, Romero Rodrigues (Podemos), afirmou à CBN Paraíba, nesta quinta-feira (16), que tem certeza que o ex-secretário de Saúde da gestão dele, Felipe Reul, vai esclarecer as suspeitas de superfaturamento na compra de alimentos na pasta, no fim de 2020, na Covid.

Não posso falar sobre assunto que não é do meu conhecimento, acredito sinceramente que o ex-secretário vai esclarecer e mostrar que não houve desvio de absolutamente nada”, afirmou.

Nesta quinta, a Polícia Federal realizou a Operação Salus e, conforme apurado nas investigações, houve superfaturamento médio de 111% na aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis pela prefeitura municipal.

Alguns itens, segundo a PF, chegaram a ser reajustados em até 299%, sem qualquer justificativa plausível, causando um prejuízo aos cofres públicos estimado em mais de 340 mil reais.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal de Campina Grande, no apartamento do empresário que teria fornecido os produtos superfaturados e na residência do ex-secretário municipal de Saúde, Felipe Reul.

Além disso, o Juízo Criminal determinou a quebra do sigilo telemático dos investigados, bem como o bloqueio de contas e sequestro de bens no valor de R$ 340.286,77. Ninguém foi preso.

Desdobramento político

A Operação deve ter repercussão e desdobramentos políticos. É que, queira ou não, aproxima as supostas fraudes do ex-prefeito Romero Rodrigues. Afinal, os supostos crimes podem ter acontecido na sua gestão.

Nesse modelo, o prefeito tem pouca interferência e o ordenador de despesas, o secretário, é o responsável pelos atos.

Mas, se não há ligação direta na apuração, aqueles que não querem que ele se candidate ao cargo de prefeito, vão, inevitavelmente, usar as investigações para aproximá-lo dos problemas com narrativas, memes e postagens nas redes sociais.

O movimento de alguns agentes políticos e seus mensageiros já pode ser visto nas redes sociais e aplicativos de mensagens.