Prefeitura realiza ‘Dia D’ de multivacinação para toda família neste sábado

A Prefeitura de João Pessoa realiza uma grande mobilização de assistência para atualização da caderneta de vacinação da população pessoense, com mais de 12 horas de promoção à saúde e cuidado integral. Para isto, neste sábado (18), todos os profissionais das salas de vacinas estarão mobilizados e garantindo esse cuidado preventivo a todos os públicos: crianças, adolescentes, adultos e idosos, a partir das 8h.

A vacinação não é somente para proteção individual, pois ela evita a propagação em massa de doenças que podem ser evitadas e que podem levar à morte ou a sequelas graves, comprometendo a qualidade de vida e saúde das pessoas vitimizadas.

Na Capital, a mobilização acontecerá em todas as Unidades de Saúde da Família, Centro Municipal de Imunização e Policlínicas Municipais, no período das 8h ás 12h. Já os pontos móveis localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, Shopping Tambiá e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, atenderá ao público no período das 12h às 20h. Neste sábado, as seguintes Unidades de Saúde da Família não vão funcionar: USFs Jardim Planalto, Padre Hildon Bandeira, Alto do Céu II e USF São José.

As vacinas que estarão disponíveis, são todas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, como a BCG, Rotavírus Humano, Meningo C, Pentavalente (DTP/Hib/HB), Pneumocócica, Poliomielite Inativada, Poliomielite Oral, Hepatite A, Tríplice Viral, Tríplice Bacteriana, Febre Amarela, HPV, Meningo ACWY, Influenza e Covid-19. As cadernetas devem ser atualizadas de acordo com o calendário básico preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Contra Covid-19 – As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal devem tomar a segunda dose com 30 dias e a terceira dose com 60 dias, com imunizantes Pfizer-BioNTech baby. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 é destinada aos maiores de 18 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal primário (duas doses ou dose única). É necessário um período de 4 meses desde a última aplicação para poder receber o imunizante.

O público-alvo são pessoas acima de 18 anos, além de pessoas com deficiência, imunocomprometidas e com comorbidades acima de 12 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado – ‘Dia D’ (18):

– Unidades de Saúde da Família (USF)

Todas as Unidades de Saúde da Família

NÃO VÃO ABRIR: USFs Jardim Planalto, Padre Hildon Bandeira, Alto do Céu II e USF São José

Horário: 8h às 12h.

– Policlínicas Municipais

Horário: 8h às 12h.

– Centro Municipal de Imunização (CMI)

Horário: 8h às 12h.

– Home Center Ferreira Costa (BR-230)

Horário: 12h às 21h

– Shopping Sul (Rua Bancário Sérgio Guerra, 900 – Bancários)

Horário: 12h às 21h

– Shopping Tambiá (Rua Deputado Odon Bezerra, 184)

Horário: 12h às 20h