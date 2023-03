Corrida das Águas, em João Pessoa, tem percurso divulgado

Compartilhe















Foi divulgado nesta segunda-feira o percurso da Corrida das Águas, prova realizada pela Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba (Cagepa), em homenagem ao Dia Mundial da Água, no próximo dia 26 de março. Com provas de 5km e 10km, evento será a primeira corrida matinal no Parque da Lagoa, em João Pessoa. Clique aqui para efetuar a sua inscrição.

A largada será realizada no Parque da Lagoa. Os atletas então seguem em direção à Avenida Ministro José Américo de Almeida (Beira-Rio), passando em frente ao Edifício Santa Rita. Depois, os corredores e as corredoras fazem um retorno e voltam pela mesma avenida, passando em frente ao Edifício Caricé.

Na sequência, os atletas e as atletas seguem à direita do anel do Parque da Lagoa, passam pela Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, e descem pelo Viaduto Damásio Franca, retornando para o ponto no Parque da Lagoa, onde está montada a arena. Esse percurso tem 5km. Os atletas que disputam a prova de 10km darão duas voltas no circuito. A largada será às 6h, com concentração a partir das 5h30. As inscrições para a Corrida das Àguas 2023 seguem abertas.

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

