Centro de Referência de Inclusão para Pessoa com Deficiência promove atividades alusivas à Pascoa

O Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoa com Deficiência (CRMIPD) promoveu, nesta terça-feira (26), uma ação alusiva à Pascoa, proporcionando momentos especiais de diversão e reflexão para as crianças e adolescentes usuários do serviço, assim como seus familiares e funcionários.

Durante toda a manhã, a programação especial contou com diversas atividades como brincadeiras, banho de piscina, caça ao tesouro, lanche, distribuição de doces e lembrancinhas, apresentação musical e uma palestra sobre o verdadeiro sentido da Páscoa.

Para a coordenadora do CRMIPD, Nadja Marques, ações como esta são importantes tanto para oferecer momentos lúdicos para as crianças e adolescentes quanto para trazer reflexão e mais leveza aos pais dos usuários e trabalhadores do serviço.

“Buscamos proporcionar ações como esta para celebrar a vida e, em meio à diversão e descontração, também refletirmos sobre o sentido real das datas comemorativas, neste caso, a Páscoa e a Semana Santa, que têm um significado especial”, disse Nadja.

Serviço – O Centro de Inclusão atende usuários de 0 a 18 anos de idade com deficiências e distúrbios de comportamento ou aprendizagem para habilitação ou reabilitação deles. No serviço, são oferecidos atendimentos em diversas especialidades que estimulam o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes: fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, arteterapia, musicoterapia, educação física adaptada e atividades na piscina.

Para ter acesso, o responsável pela criança ou adolescente pode ir diretamente ao Centro. No local, é realizada uma triagem de avaliação em que, conforme as necessidades identificadas, os usuários serão encaminhados para as terapias e atividades mais adequadas e atendimento individualizado ou em grupo. O CRMIPD está localizado na Avenida Otto Feio da Silveira, 161, Pedro Gondim e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.