perícia deve identificar causa após retirada de estrutura comprometida

Uma perícia deve identificar a causa do incêndio em engenho de cachaça na cidade de Areia, no Brejo da Paraíba. No entanto, o Corpo de Bombeiros espera a retirada da estrutura comprometida do galpão para a conclusão da perícia. A informação é do Tenente Marcelino, dos Bombeiros, à TV Cabo Branco nesta segunda-feira (11).

Nesta segunda-feira (11), o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) estiveram no local.

“Como o incêndio foi de grande proporção e houve um colapso da estrutura, a gente ainda não teve acesso aos locais dentro do galpão. A gente fez a princípio a primeira análise superficial da parte externa”.

Apenas após a realização da perícia completa, será possível identificar a causa do incêndio. Há uma suspeita de que um curto-circuito teria iniciado o incêndio. Os Bombeiros falaram também sobre uma bomba que não havia passado por manutenção recentemente.

Como o incêndio em engenho aconteceu

O Engenho Triunfo, um dos principais produtores de cachaça de Areia, foi atingido por um incêndio neste domingo (10). O engenho produtor de cachaça, localizado no Brejo da Paraíba, produz cachaça há mais de 20 anos e faz parte da rota turística da cidade e da região.

Quando os bombeiros chegaram, perceberam que o fogo estava concentrado em um galpão que armazenava cachaça. Diante disso, a prioridade foi preservar os outros compartimentos.

Ainda conforme os bombeiros, o incêndio atingiu uma área grande, onde ficam tanques cheios de álcool. Então, mesmo controlado, há risco de uma reignição por conta da alta temperatura no ambiente e do produto que foi derramado. Além disso, existem barris intactos que podem ser alcançados.

O Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa informou que a vítima do incêndio é um homem de 76 anos. O paciente passou por procedimento médico de emergência e após um período de observação recebeu alta hospitalar. Ele, no entanto, deve retornar ao Trauma nesta segunda-feira (11) para continuar o tratamento e fazer outro curativo.