Procon-JP inicia agendamento virtual para o Mutirão de Negociação de Dívidas Bancárias nesta terça-feira

O consumidor de João Pessoa que tem dívidas bancárias e com financeiras terá a chance de quitar ou facilitar o pagamento dos débitos através do Mutirão de Negociação de Dívidas Bancárias realizado pelo Procon-JP, com o agendamento virtual começando nesta terça-feira, 12 de março, exclusivamente através do whatsapp 83 98665-0179, das 8h às 17h. A ação faz parte das atividades de comemoração do Dia Mundial do Consumidor, festejado a 15 de março. O agendamento se estende até sexta-feira (15).

O secretário Rougger Guerra explica que o Procon-JP vai orientar e auxiliar os consumidores que quiserem participar do Programa de Negociação de Dividas e Orientação Financeira 2024 (Meu Bolso em Dia) realizado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e bancos associados em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo País. “Vamos entrar auxiliando os consumidores que tiverem dificuldades no contato direto com os bancos que estão habilitados pelo Programa”.

As dívidas que podem ser negociadas através do Mutirão são as contraídas com o cartão de crédito, com créditos consignados, com empréstimo pessoal, com o cheque especial entre outras modallidades. “É importante lembrar que são exceções aquelas dívidas que já têm bens dados em garantia como veículos ou imóveis. Também não serão aceitas as negociações de contratos que estejam com as parcelas em dia”, esclarece o secretário. Atendimento presencial – O atendimento presencial para quem fizer o agendamento será realizado do 18 a 22 de março, no Sac da sede do Procon-JP (avenida Pedro I, 473), das 8 às 17h, já com dia e hora marcados. O consumidor deve levar o comprovante de residência, os documentos pessoais e os documentos referentes à relação de consumo com o banco ou a financeira, como contratos, fatura de cartão etc.

Melhores condições – O titular do Procon-JP salienta que o Mutirão objetiva reestabelecer o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias que estão endividadas. “Esta é uma forma de ajudar ao consumidor e equilibrar o orçamento doméstico e a manter o nome limpo em cadastros de proteção ao crédito. Por isso vamos buscar as melhores condições de negociação como a redução significativa de juros e multas, além de maior facilidade na forma de pagamento”.

Serviço:

Agendamento do Mutirão para Negociação de Dívidas Bancárias

Data: de 12 a 15 de março de 2024

Horário: das 8h às 17h

Canal: whatsapp 83 98665-0179 (Procon-JP na Sua Mão)