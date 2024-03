Tela Quente de hoje SEGUNDA (11/03) na Globo exibe Só no Sertão SINOPSE E QUE HORAS COMEÇA

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, segunda 11/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sinopse de “Só no Sertão”

é uma comédia brasileira que estreou na Tela Quente em 11 de Março de 2024. A história segue uma família do interior do Ceará que, após o patriarca e prefeito da cidade ser acusado de extração ilegal de ouro, decide fugir na calada da noite. Durante a fuga, a filha mais nova é deixada para trás. Enquanto isso, um grupo conhecido como Bode Caolho planeja invadir a fazenda vazia do prefeito, mas não esperava encontrar a criança, que usa de artimanhas para defender a propriedade da família¹.

Aqui está a ficha técnica do filme:

– **Título Original:** Só No Sertão

– **País de Origem:** Brasil

– **Ano de Produção:** 2024

– **Diretor:** Alexandre Klemperer

– **Elenco:** Isis Dionísio (Mel), Falcão Maia (Prefeito), Jaene Mariá (Repórter), Juliana Maia (Mãe), Luis Costa (Pai), Matheus Franklin e Fabiola Líper (Bando)

– **Roteirista:** Moisés Loureiro

– **Duração:** 40 minutos

– **Idioma Original:** Português

– **Distribuição:** TV Globo/Globoplay².

Sinopse Malévola: Dona do Mal”

é uma sequência do filme “Malévola” de 2014 e segue a história da vilã icônica da Disney e sua afilhada Aurora. Cinco anos após os eventos do primeiro filme, Aurora, agora rainha dos Moors, é pedida em casamento pelo príncipe Phillip. Ela aceita o pedido e, junto com Malévola, parte para conhecer seus futuros sogros, John e Ingrith.

O encontro que deveria ser uma celebração se transforma em conflito quando os interesses ocultos de Ingrith emergem, criando um atrito com Malévola e os seres mágicos dos Moors. Malévola se opõe ao casamento e, sentindo-se traída, reúne novos aliados para proteger as terras mágicas que compartilham com os humanos.

O filme explora os laços familiares complexos entre Malévola e Aurora, bem como o ódio persistente entre humanos e fadas. A narrativa se desenrola em uma aventura cheia de ação, magia e reviravoltas, enquanto Malévola luta para proteger sua família e o reino que ela ama¹²³.

RoboCop: O Policial do Futuro

Título Original: Robocop

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 1987

Diretor: Paul Verhoeven

Elenco: Ronny Cox, Peter Weller, Nancy Allen, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer,

Nancy Allen, Robert Doqui;

Classe: Policial, Ação

Em uma Detroit distópica e dominada pelo crime, um policial ferido terminalmente retorna à vida como um poderoso ciborgue assombrado por memórias antigas.