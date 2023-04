Projeto itinerante

Caravana do Cuidar atende moradores do bairro Mangabeira IV nesta segunda-feira

22/04/2023 | 08:00 | 56

Os moradores do bairro Mangabeira IV vão receber, nesta segunda-feira (24), os serviços da Caravana do Cuidar. O projeto, que acontece normalmente às sextas-feiras, teve a data alterada em virtude do feriado de Tiradentes, da última sexta-feira (21). A estrutura será montada na Rua Emanuel Lisboa de Lucena, número 268. Todos os serviços são ofertados de forma gratuita, das 8h às 12h.

Promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), a Caravana do Cuidar disponibiliza serviços de assistência social, saúde, empregabilidade e direito do consumidor, além do atendimento do CadÚnico, que dá acesso aos benefícios sociais; e do Programa Criança Feliz, voltado para gestantes e/ou crianças de até seis anos.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), serão ofertados os serviços de vacinação contra Covid-19 e a Tríplice Viral; aferição de pressão arterial; teste rápido de glicemia e Covid-19; atendimento médico, com encaminhamento para exames; atendimentos de auriculoterapia e ventosaterapia; e atendimento odontológico, disponibilizado pelo projeto Odontomóvel.

Na Caranava, também são disponibilizadas oportunidades no mercado de trabalho, ofertadas pelo Programa Acessuas Trabalho, que oferece cursos profissionalizantes e oportunidades de emprego pelo programa Jovem Aprendiz, direcionado para jovens de 14 a 24 anos de idade; e encaminhamentos para vagas de emprego ofertadas pelo Sine-JP, por meio do ‘Eu Posso’.

O Hemocentro da Paraíba também estará presente informando e sensibilizando os moradores sobre a importância da doação de sangue e doação de medula óssea, além de disponibilizar transporte para quem quiser realizar a doação durante a Caravana. Os moradores também vão poder aproveitar a apresentação do grupo de dança do Centro de Referência e Cidadania do bairro Grotão, a entrega de pipoca e algodão doce, e a entrega de mudas de plantas.