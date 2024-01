Campina Grande abre inscrições para blocos e escolas de samba

A partir desta segunda-feira (8), estão abertas as inscrições para blocos, escolas de samba, bois e demais manifestações culturais que queiram participar do Carnaval Tradição 2024 de Campina Grande e também do Campina Folia. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE-CG), as inscrições podem ser feitas por um formulário online.

A Secretaria também lembra que o formulário ficará disponível até a próxima sexta-feira (12), às 12h. No formulário, os interessados devem inserir, por exemplo:

E-mail;

Nome dos blocos, escolas de samba, bois e demais manifestações culturais do ciclo carnavalesco;

Representante(s) do bloco;

Número de Whatsapp;

Breve resumo sobre a manifestação cultural; e

Estimativa de público.

A SEDE-CG lembra que a inscrição é importante não só para atualizar informações, mas identificar novos eventos na cidade.