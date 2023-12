Plataforma mostra a etapa das obras de pavimentação de ruas em João Pessoa; saiba como usar

A Prefeitura de João Pessoa lançou, na manhã desta quarta-feira (27), a plataforma Minha Rua Calçada, que vai permitir a população ter acesso às informações do programa de calçamento de ruas da capital, que prevê a execução de mais de mil vias. Até agora foram entregues 337 ruas.

O prefeito Cícero Lucena (PP) fez a apresentação da ferramenta, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde também autorizou o início das obras de pavimentação em mais 103 ruas, em vários bairros da cidade.

O Conversa Política testou a ferramenta e constatou o que foi divulgado pela prefeitura. Na prática, qualquer pessoa vai poder acompanhar, em tempo real, se uma determinada rua já recebeu ordem de serviço, licitação ou contrato de execução. E, ainda, se foi recapeada ou não tem calçamento.

É possível ainda obter informações técnicas de comprimento, investimento da gestão municipal, desde julho de 2021, quando a Prefeitura começou o programa.

A plataforma já está disponível no portal da Prefeitura de João e, segundo a gestão, também disponibiliza informações das ruas asfaltadas, com 150 quilômetros em execução.

Somamos mais de 500 quilômetros de calçadas dentro desse nosso projeto, onde temos mais de 400 quilômetros em pavimentação. Estamos dando uma demonstração, para daí as pessoas entenderem o tamanho que é esse projeto e o benefício que ele está trazendo para a cidade de João Pessoa. Hoje também fizemos um balanço nas obras de infraestrutura”, disse o prefeito.

O acesso

Ao entrar na plataforma pelo celular ou computador, é necessário digitar o nome da sua rua, ou do bairro, e vai aparecer o mapa com todas as informações possíveis.

“Então, simplifica a vida do cidadão. Hoje a gente vai atingir 1.010 ordens de serviço, até o final de dezembro mais de 1.500”, afirmou Rubens Falcão Secretário de Infraestrutura.