ALPB aprova título de cidadania paraibana para Michelle Bolsonaro

A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou, na sessão desta terça-feira (26), uma proposta para concessão do título de cidadania paraibana à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O projeto, de autoria do deputado Wallber Virgolino (PL), que é do seu partido, foi aprovada por unanimidade dos presentes.

Na sessão, Wallber Virgolino justificou que a honraria se dar pelos “serviços prestados” por Michelle à Paraíba, o que foi referendado pelo relator da proposta, o deputado Jutay Menezes (Republicanos).

“Michelle Bolsonaro foi primeira-dama, trouxe vários programas para João Pessoa, fez parcerias com a UFPB, instituições privadas, lutou pela defesa da mulher, é embaixadora do PL Mulher. Uma primeira-dama que soube se comportar diante da liturgia do cargo”, defendeu Virgolino em entrevista à Rádio Correio FM.

Ainda não há data para que o título seja entregue à Michelle Bolsonaro, mas o ex-ministro e pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga, tem divulgado que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá agenda na Paraíba nos dias 12 e 13 de abril.

Michelle Bolsonaro esteve em fevereiro de 2022 em João Pessoa para participar da inauguração do Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, único do Nordeste.