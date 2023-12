série da TV Cabo Branco é premiada no Comunicurtas 2023

A série “Olhares Indígenas”, produzida e exibida pela TV Cabo Branco, foi premiada no Comunicurtas 2023. A cerimônia de premiação aconteceu no domingo (17), em Campina Grande, durante o encerramento da 18ª edição do festival.

A série de reportagens especiais “Olhares Indígenas” foi exibida no Bom Dia Paraíba em abril deste ano, Mês dos Povos Indígenas, com reportagens de Ana Beatriz Rocha e Hebert Araújo.

As reportagens abordaram o protagonismo dos povos originários, para falar de suas próprias existências e resistências no território paraibano.

No Comunicurtas, a série ganhou o prêmio na categoria Melhor Repórter Cinematográfico, e também recebeu a menção honrosa do troféu Luiz Custódio de Folkcomunicação.

Comunicurtas

O Comunicurtas chegou a sua 18ª edição este ano e teve como tema “O cinema em Super 8: Experimentações e Fruições”, que faz referência a um formato de filme popular entre amadores e entusiastas do cinema, entre as décadas de 1960 e 1980.