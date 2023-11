QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E FUZUE?

Por MRNews



Destaques da Programação da Globo – Sexta-feira, 17 de Novembro de 2023

A televisão brasileira oferece uma programação diversificada, repleta de entretenimento, informação e dramaturgia. Neste artigo, destacamos os principais programas que serão exibidos na Rede Globo na sexta-feira, 17 de novembro de 2023.

1. 04:00 – Hora Um

A manhã inicia com o telejornal “Hora Um”, apresentado por Monalisa Perrone, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, além de previsão do tempo e análises.

2. 06:00 – Bom Dia Praça

Logo em seguida, o “Bom Dia Praça” entra no ar, proporcionando um panorama das notícias locais e regionais, mantendo o público bem informado sobre os acontecimentos da sua região.

3. 08:30 – Bom Dia Brasil

Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro comandam o “Bom Dia Brasil”, um telejornal nacional que aborda os principais fatos do país, combinando jornalismo sério com análises aprofundadas.

4. 09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

O matinal “Encontro” com Patrícia Poeta promete animar a manhã com entrevistas, debates, música e informação, trazendo entretenimento leve e descontraído.

5. 10:35 – Mais Você

Ana Maria Braga comanda o “Mais Você”, mesclando culinária, variedades e entrevistas, proporcionando uma manhã repleta de diversão e informação.

6. 11:45 – Praça TV – 1ª Edição

O jornalismo regional ganha destaque com a “Praça TV – 1ª Edição”, mantendo o público informado sobre os acontecimentos locais.

7. 13:00 – Globo Esporte

Para os apaixonados por esportes, o “Globo Esporte” apresenta as principais notícias e destaques do mundo esportivo, com análises e entrevistas exclusivas.

8. 13:25 – Jornal Hoje

Majú Coutinho e Rodrigo Bocardi trazem as principais notícias do dia no “Jornal Hoje”, com análises e reportagens aprofundadas.

9. 14:45 – Mulheres de Areia

A trama clássica “Mulheres de Areia” entra em cena, proporcionando uma tarde repleta de romance, drama e reviravoltas.

10. 15:25 – Sessão da Tarde – Um Espião Animal

A “Sessão da Tarde” exibe a animação “Um Espião Animal”, garantindo diversão para toda a família.

11. 17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Mulheres Apaixonadas

A novela “Mulheres Apaixonadas” retorna na faixa “Vale a Pena Ver de Novo”, reacendendo a paixão e os conflitos dessa história envolvente.

12. 18:25 – Elas Por Elas

“Elas Por Elas” promete emoções e risadas, sendo uma opção leve e descontraída para o público no fim de tarde.

13. 19:10 – Praça TV – 2ª Edição

A segunda edição do “Praça TV” mantém o público atualizado com as notícias locais e regionais.

14. 19:40 – Fuzuê

O programa “Fuzuê” promete agitar a noite com música, entrevistas e muita diversão.

15. 20:30 – Jornal Nacional

William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam o “Jornal Nacional”, levando ao público as principais notícias do Brasil e do mundo.

16. 21:20 – Terra e Paixão

A novela “Terra e Paixão” entra em cena, trazendo amor, suspense e reviravoltas, conquistando os telespectadores com sua trama envolvente.

17. 22:25 – Todas as Flores

A série “Todas as Flores” promete emocionar com suas histórias cativantes e personagens envolventes.

18. 23:30 – Globo Repórter

O “Globo Repórter” apresenta matérias especiais e documentários, proporcionando uma visão aprofundada dos temas abordados.

19. 00:20 – Jornal da Globo

O “Jornal da Globo” encerra o dia com análises e notícias relevantes, mantendo o público informado até altas horas.

20. 01:10 – Conversa com Bial

Pedro Bial entrevista personalidades e aborda temas variados no talk-show “Conversa com Bial”.

21. 01:50 – Fuzuê

Uma segunda edição do “Fuzuê” promete estender a diversão pela madrugada.

22. 02:35 – Comédia Na Madruga I

A madrugada continua leve e descontraída com o “Comédia na Madruga I”, trazendo humor para os telespectadores.

23. 03:20 – Corujão I – A Princesa da Rua

O “Corujão I” encerra a programação com o filme “A Princesa da Rua”, proporcionando entretenimento durante a madrugada.

Esta é apenas uma visão geral da programação da Globo para a sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Vale a pena conferir esses destaques e aproveitar a diversidade de conteúdo oferecido pela televisão brasileira.