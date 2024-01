A utilização de animais para testes de medicamentos, perfumes, cosméticos, produtos de uso pessoal e de limpeza já foi abolida em alguns países.

A Europa, desde 2013, proíbe o comércio de cosméticos testados em animais.

No Brasil o uso de teste em animais para cosméticos e perfumes está proibido desde março de 2023, de acordo com portaria publicada do Diário Oficial da União em 01/03/2023:

“Fica proibido no País o uso de animais vertebrados, exceto seres humanos, em pesquisa científica e no desenvolvimento e controle da qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que utilizem em suas formulações ingredientes ou compostos com segurança e eficácia já comprovadas cientificamente.”

Animais confinados, com alto índice de estresse são expostos a inúmeras substâncias e doenças para verificar eficácia, efeitos colaterais, reações alérgicas de diversas formulações com a justificativa de promover maior segurança para o uso humano.

Porém, atualmente, existem meios de testar produtos sem utilizar animais e muitas empresas já possuem produtos com selos que atestam ser livres de crueldade animal.

Algumas organizações disponibilizam listas de empresas e produtos que não são testados em animais e não levam em sua composição ingredientes de origem animal.

Vamos citar algumas empresas e produtos que podem ser consumidos sem peso na consciência:

Marcas que não fazem testes em animais

Cosméticos:

O Boticário Eco Química (Aqua Marine) Embelleze Essenza Farmativa (Lola Cosméticos) Forever Liss Futurama (Ludurana) Granado (Não testa mas utiliza ingredientes de origem animal em algumas formulações) Impala Intense Care (Biosève, Ckamura) Mahogany Maxibrasil (Maxiline, Tratta Brasil) Mia Make Natura (Não testa mas utiliza ingredientes de origem animal em algumas formulações) PNSV (Pet Essence) Pronova (Giovanna Baby, Phytoervas) Risquè Skafe Vizzela Vult Weleda

Produtos de Limpeza:

Anehmbi (Qboa, Super Cândida) Biowash Casa KM (Amacitel, Brilho Fácil, Casa e Cuidado, Casa Km, Casa & Limpeza, Casa & Perfume, Casa & Pets, Casa & Pisos, Coco, Com Muito Carinho, Coquel, Coquel Vegano, Couro Bom, Eco Max, Gel Care 30, Intimiss, Removedor de Cera, Samper Super, Tacolac Super, Vida Macia) Condor (Condor, Limpaki) G-tex (Urca) Ingleza (Uau) Minuano Total Química (Plush Care, Plush, Sanol, Sanol Dog)

Se quiser saber mais sobres testes em animais ou marcas que testam ou não, consulte o site da PETA – Pessoas pela Ética no Tratamento de Animais.

A PETA é uma organização sem fins lucrativos e através do seu site, você pode consultar quais empresas possuem o selo PETA e que não testam em animais.