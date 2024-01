‘Minha Rua Calçada’ registra mais de 6 mil acessos e ferramenta consolida transparência do maior programa de pavimentação de João Pessoa

Enquanto realiza o maior programa de pavimentação da história da Capital, com 336 ruas já entregues e mais de 600 com obras em andamento, contratadas ou em licitação, a Prefeitura de João Pessoa permite a população acompanhar, de forma transparente e em tempo real, a evolução desse processo, por meio de poucos cliques, na ferramenta ‘Minha Rua Calçada’.

Lançada no dia 27 de dezembro de 2023 e hospedada no portal da Prefeitura, a ferramenta já registrou mais de 6 mil acessos em 14 dias, auxiliando os moradores consultarem informações se uma determinada rua já está licitada, contratada, com ordem de serviço, além de prazos, investimentos e a transformação dos bairros por onde o programa está presente.

“É bom que o cidadão acompanhe a evolução do processo de pavimentação da sua rua. Serão, ao todo, 1.500 ruas nesse grande programa da Prefeitura de João Pessoa, todas com calçadas padronizadas, com drenagem, com acessibilidade para o cadeirante, para o idoso e piso tátil para o deficiente visual. Então, vamos acessar o site, lá tem um local para observações, para que a gente possa melhorar cada vez mais essa transparência nas ações da plataforma do programa de pavimentação”, afirmou o secretário de Infraestrutura da Capital, Rubens Falcão.

Na ferramenta, a população pode entender quais são os critérios para a pavimentação das ruas. De acordo com a Seinfra, as ruas que possuem equipamentos comunitários, como escolas, praças, USF, cemitério, igrejas, entre outras. Além de vias que ligam bairros, proporcionando mobilidade, complemento de ruas, no caso de vias que foram parcialmente pavimentadas por gestores anteriores, causando transtornos aos moradores.

E fechamento de bairros, que consiste em selecionar todos os bairros com até 20 ruas sem calçamento e executar a pavimentação de todas, buscando atingir a marca de 50 bairros 100% pavimentados nesta gestão. Atualmente, são 23 bairros totalmente pavimentados em João Pessoa. A lista inclui Anatólia, Estados, Ipês, Brisamar, Cabo Branco, Centro, Cuiá, Expedicionários, Grotão, Jardim Oceania, João Agripino, Manaíra, Miramar, Mussuré, Pedro Gondim, Penha, Seixas, São José, Tambaú, Tambauzinho, Tambiá, Torre e Varjão.

Evolução – O impacto do programa de pavimentação no mapa de João Pessoa pode ser observado na plataforma ‘Minha Rua Calçada’, onde é possível, numa simples consulta, observar como era antes e como determinada localidade se encontra no presente, com uma atualização do número de ruas calçadas, acompanhada das figuras ilustrativas.