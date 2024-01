Cícero Lucena recebe crianças de João Pessoa que estudam no Ballet Bolshoi e reafirma compromisso da Prefeitura seguir dando apoio aos futuros bailarinos

Um ano de muito aprendizado e mais uma etapa concluída, rumo ao objetivo de se tornar um bailarino profissional. As 14 crianças de escolas municipais de João Pessoa, também alunos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, trouxeram muitas novidades na bagagem, de Santa Catarina para a Capital, uma volta à terrinha para um período de férias. Nesta quarta-feira (10), essas experiências foram compartilhadas com o prefeito Cícero Lucena, que reforçou o compromisso da Prefeitura seguir dando o apoio necessário na jornada transformadora que estão vivendo.

O encontro aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. A Prefeitura de João Pessoa iniciou uma parceria com Escola do Teatro Bolshoi em 2002, durante a segunda gestão do prefeito Cícero Lucena, e retomou em 2021. Em Santa Catarina, os alunos contam com residência, intitulada Casa de João Pessoa, onde recebem toda a assistência para os estudos, acompanhamento odontológico, médico, alimentação e um cuidado especial para que elas se dediquem apenas em realizar seus sonhos, seja no ballet ou na formação educacional.

“A gestão cumprindo o seu papel de melhorar a vida das pessoas, mudar a vida para melhor. Eu tenho certeza absoluta que esse esforço que nós estamos fazendo, essa parceria com o Ballet Bolshoi, vai permitir a essas crianças um futuro onde eles possam desenvolver cada vez mais os seus talentos de forma profissional, e que isso contribua para eles terem uma vida melhor”, afirmou o prefeito, que também esteve acompanhado do vice, Leo Bezerra, e da secretária de Educação e Cultura, América Castro.

“Estamos oportunizando esses meninos estudar fora de João Pessoa, proporcionando o lazer, a cultura, a dança. Então, essa é a orientação do nosso gestor, é trazer todo esse aparato que também faz parte da educação para dentro da rede municipal”, afirmou a secretária América Castro, acrescentando que a Prefeitura de João Pessoa garante todos os recursos para manter os alunos em Joinville.

Os alunos e futuros bailarinos já têm data para retornarem ao Ballet Bolshoi, onde iniciarão mais uma temporada de aprendizado. Próximo dia 28 eles embarcam com energias renovadas e mais sonhos para realizar. Carlos Eduardo, de 13 anos, acredita que está construindo a base para um futuro, recebendo todo apoio para se dedicar apenas aos estudos e as aulas de dança.

“Está sendo uma experiência boa, inovadora, que está melhorando a minha vida, que está me ajudando a evoluir mais como pessoa. No geral, está me ajudando a evoluir completamente na vida. Foi um encontro bom, a gente conseguiu conversar com o prefeito e ter o apoio dele para mais uma temporada”, projetou o aluno.