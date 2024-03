Hospital Santa Isabel reúne pacientes bariátricos em ação na orla de Tambaú

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), da Prefeitura de João Pessoa, promoveu, nesta sexta-feira (22), o II Barifit – Encontro de Pacientes Bariátricos do HMSI, no Busto de Tamandaré, em Tambaú, para sensibilizar a população sobre a prevenção e tratamento da obesidade. A ação contou com música e atividades físicas do programa Saúde em Movimento, além de café da manhã saudável.

Para a secretária executiva de Saúde, Janine Lucena, o Barifit é um símbolo de conquista da gestão e todos os profissionais envolvidos no Serviço de Cirurgia Bariátrica do HMSI. “Hoje é um dia de celebração com todos os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, um serviço de excelência que temos nesta gestão. São vidas transformadas, pessoas que não tinham mais expectativa, não tinham qualidade de vida e hoje realmente têm uma vida renovada”, afirmou.

Desde sua implantação, em dezembro de 2021, o Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Santa Isabel, já realizou 84 procedimentos, devolvendo saúde e qualidade de vida aos pacientes beneficiados. Atualmente, mais 26 pacientes estão em preparação para a cirurgia.

Até pouco mais de um ano atrás, a maquiadora Cléia da Silva, 37 anos, pesava 207 kg e tinha a saúde afetada por problemas como pressão alta e dores na coluna. “Eu não conseguia amarrar meus sapatos. Precisava trabalhar sempre sentada porque não conseguia nem andar direito. Decidi fazer algo por mim e conheci o serviço. Desde então, já perdi 130 quilos. Durante todo o processo, o atendimento da equipe foi maravilhoso, assim como o período de recuperação da cirurgia, que deu tudo certo”, contou.

Assim como Cléia, o comerciante autônomo Elinaldo Rodrigues também passou pela cirurgia bariátrica no HMSI. “Faz 33 dias que passei pela cirurgia. Eu pesava 265 kg, perdi 40 kg no período de preparação e, da cirurgia para cá, perdi mais 31 kg. O que posso dizer é que ganhei qualidade de vida e estou tentando melhorar cada vez mais meus hábitos para ser mais saudável”, disse.

Além dos pacientes que já realizaram o procedimento, também participaram do evento os pacientes que estão em preparação para a realização da cirurgia, profissionais de saúde que integram a equipe multiprofissional do Serviço de Cirurgia Bariátrica e gestores do HMSI.

“A boa assistência de endocrinologia, cardiologia, nutrição, psicologia e psiquiatria é necessária para que o paciente obeso tenha o seu tratamento adequado. Mas também incentivamos que, antes de tudo, é necessário fazer a prevenção. Então, o Barifit está aqui para chamar a atenção do paciente bariátrico e das outras pessoas de que é necessário se movimentar, praticar atividades físicas e manter hábitos saudáveis”, destacou Adriana Lobão, diretora geral do Hospital Municipal Santa Isabel.

Serviço – A cirurgia bariátrica faz parte da assistência de alta complexidade oferecida pelo HMSI aos usuários da Rede Municipal de Saúde. O procedimento é indicado para pacientes que sofrem com obesidade grave e não tiveram sucesso em controle do peso após medidas clínicas, como dieta, atividade física e medicamentos.

“A gente tem vários pacientes que já perderam mais de 100 kg depois do procedimento cirúrgico, que é um mecanismo muito importante para o controle da obesidade, uma doença frequente em João Pessoa e em toda a Paraíba. Nós tínhamos uma demanda reprimida muito grande no Sistema Único de Saúde. Agora conseguimos atender esses pacientes no Hospital Santa Isabel e já estamos colhendo resultados”, explicou Geraldo Camilo, coordenador do Serviço de Cirurgia Bariátrica do HMSI.

A cirurgia exige todo um preparo, que vai desde um diagnóstico com o cirurgião. A partir da indicação da cirurgia, o paciente é incluído no programa, que é constituído de avaliações multidisciplinares, feitas por vários profissionais, como anestesista, nutricionista, endocrinologista, pneumologista, acompanhamento com psicólogo e assistente social.

Em conjunto, esses profissionais avaliam, preparam, estabelecem metas para o paciente, que é acompanhado pela equipe durante e pós-cirurgia. Até um ano e meio depois do procedimento, o paciente recebe o acompanhamento dessa equipe multidisciplinar.

SPA Cirúrgico – O Hospital Santa Isabel também conta com um SPA Cirúrgico, que beneficia pacientes inscritos no Serviço de Cirurgia Bariátrica e que possuem dificuldade extrema na perda de peso, um dos pré-requisitos necessários para realização da cirurgia bariátrica.

Através da indicação do cirurgião, o SPA possibilita a internação hospitalar em leitos exclusivos e adaptados as condições que os pacientes necessitam para a perda de peso necessária para realização da cirurgia, como acompanhamento diário e contínuo com dietas mais restritivas associadas a atividades físicas, fisioterapias respiratórias e acompanhamento psicológico.