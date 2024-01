Processo seletivo da UFCG para professor substituto: inscrição, edital e vagas

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) está com edital de processo seletivo aberto para professores substitutos do magistério superior. O processo seletivo da UFCG para professor substituto oferta, no total, 32 vagas, para diversas áreas.

Processo seletivo da UFCG para professor substituto

O aviso de edital do processo seletivo da UFCG para professor substituto foi publicado no Diário Oficial da União no dia 10 de janeiro e os acompanhamentos da seleção devem ser feitos no site do Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos (SIGRH) da Instituição. O edital completo deve ser divulgado no dia 11 de janeiro.

Vagas disponíveis

No total, o processo seletivo da UFCG para professor substituto oferta 32 vagas. As vagas são para os seguintes centros:

Centro de Formação de Professor

Centro de Desenvolvimento, Sustentável do Semiárido (CDSA)

Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR)

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN)

Centro de Ciências e Tecnologia (CCT)

Centro de Humanidades (CH)

Centro de Educação e Saúde (CES)

Centro de Ciências Jurídicas e Sociais (CCJS)

Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI)

Inscrições no processo seletivo da UFCG para professor substituto

As inscrições devem ser feitas entre os dias 11 e 16 de janeiro, no site do SIGRH.

A taxa única de inscrição é de R$ 100.

Provas do processo seletivo

As informações sobre as provas do processo seletivo da UFCG para professor substituto serão divulgadas no edital completo, que deve ser publicado no dia 11 de janeiro.