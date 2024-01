SEPP inicia calendário de reuniões ordinárias do programa ‘Você Prefeito’

10/01/2024 |

16:00 |

48

A Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), através do programa ‘Você Prefeito’, dá início ao calendário de reuniões ordinárias com conselheiros e moradores dos bairros e comunidade de João Pessoa. A primeira reunião acontece na próxima segunda-feira (15) e será voltada para a 1ª Região da Participação Popular.

A atividade marca o começo do calendário 2024 do programa ‘Você Prefeito’, que tem por objetivo manter a população sempre próxima à gestão, seja ouvindo as demandas ou encaminhando as mesmas para que sejam resolvidas.

As reuniões ordinárias são encontros que contam com a presença tanto de conselheiros regionais quanto de moradores que queiram expor problemas apresentados em seus bairros e comunidades ou falar sobre os feitos que a gestão já realizou nos locais onde moram, melhorando a qualidade de vida.

“Iniciaremos as reuniões ordinárias de 2024, dando sequência a esta maneira de fazer gestão compartilhada com os nossos conselheiros e conselheiras e os moradores da cidade. Estaremos retornando as regiões para dialogar e resolver aquilo que precisa ser atendido, sem esquecer dos avanços que até aqui obtivemos”, afirmou o secretário da Participação Popular, Thiago Diniz.

O calendário de reuniões ordinárias seguirá por toda a próxima semana, atendendo todos os bairros de João Pessoa e será dividido por regiões. Para saber mais sobre bairros e comunidades das regiões, clique aqui: Mapa das Regiões de Participação Popular de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br)