Prefeitura disponibiliza Camarim da Saúde no Festival Forró Verão 2024

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa vai promover o ‘Camarim da Saúde’ para prestar assistência ao público durante o Festival Forró Verão 2024, que tem início neste sábado (6) e segue nos dias 13, 20 e 27 deste mês, na praia de Tambaú. O serviço estará disponível a partir das 18h, nos quatro dias do evento.

Será ofertado atendimento médico e de enfermagem, vacinação contra a Covid-19 e outras doenças, testagem de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV e sífilis, além de outros serviços de prevenção e promoção à saúde. O trabalho será realizado pelas equipes de Atenção à Saúde da SMS e do Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (CTA).

O Camarim da Saúde tem sido disponibilizado nos grandes eventos festivos realizados pela Prefeitura de João Pessoa, a exemplo do Carnaval – Folia de Rua, Paixão de Cristo e São João Multicultural. “Nosso objetivo é oferecer comodidade e um atendimento de saúde seguro ao público que vai prestigiar o Festival, assim como temos feito em outros eventos públicos da nossa Capital”, afirmou a diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Alline Grisi.

Samu – Além do posto médico fixo no Camarim da Saúde, a Prefeitura também disponibilizará o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP). A estrutura será composta por oito veículos, sendo duas Unidades de Suporte Avançado (USA), uma de Suporte Básico (USB), quatro motolâncias (duas duplas), além de um Veículo de Intervenção Rápida (VIR) para dar suporte na agilidade e coordenação dos trabalhos.

O esquema montado para o evento contará com equipe extra de profissionais, de modo que não prejudicará o atendimento normal do serviço. A estrutura estará disponível para atender ao público e dar resolução no local. Caso seja necessário, o paciente será transferido para o serviço de referência mais próximo.

Confira a programação do Forró Verão 2024: 06/01/2024

Forró da Live

Fabrício Rodrigues

Flávio José

Cascavel

13/01/2024

Vaqueiro Milcemar

Amazan

Santanna, O Cantador

Cavalo de Pau

20/01/2024

Israel Muniz

Os Três do Nordeste

Dorgival Dantas

Mastruz com Leite

27/01/2024