Acompanhamento e orientação

Emlur presta serviços sociais e de saúde aos servidores e seus familiares

27/10/2022 | 15:00 | 21

Nesta sexta-feira (28), é comemorado o Dia do Servidor Público, no Brasil. Na Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), os colaboradores têm o que comemorar, com o cuidado diário recebido. Além da prestação de serviços de saúde, com atendimento médico, de enfermagem, odontológico e psicológico, há um acompanhamento social, com auxílio a serviços da rede municipal de saúde e orientações acerca de acesso à Previdência Social, seja para o recebimento de auxílios ou aposentadoria.

Segundo o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a realização dos serviços é uma forma de cuidar dos trabalhadores. “Cuidamos de quem cuida da cidade. Sem as ações de limpeza urbana, como as coletas e a zeladoria, como seria a qualidade de vida das pessoas e as condições sanitárias?”, indaga.

Na Divisão de Bem-estar Social (Dibes), as assistentes sociais fazem acompanhamento dos trabalhadores que estão acamados ou hospitalizados ou necessitando de algum auxílio em saúde. “Quando o servidor é atendido pelo médico do trabalho da Emlur e ele avalia a necessidade de cirurgia, nós acionamos a rede municipal de saúde para realizar os atendimentos necessários”, afirma a coordenadora da Dibes, Damiana Rodrigues.

Outro serviço social é o de orientação previdenciária, feito por uma advogada, na Dibes. A auxiliar de serviços gerais, Zuleide Martins de Brito, de 59 anos, procurou o setor para ter informações sobre sua aposentadoria. “Vim saber se já posso me aposentar e fui muito bem atendida. Agora eu só quero trabalhar para Jesus”, diz, sorridente.

Corpo e mente – O setor psicossocial da Emlur faz atendimento individual em psicologia aos servidores e também desempenha atividades coletivas. Segundo a coordenadora, Shênia Ramalho, foi criado o Grupo de Vivências Terapêuticas para Mulheres, com a realização de atividades para proporcionar momentos de reflexão e crescimento pessoal.

A servidora Niedja Fernandes é uma das participantes. Segundo ela, o grupo possibilita um espaço para as mulheres terem voz e serem ouvidas. “Falamos sobre nossos problemas e amenizamos nossas dores com a solidarização das colegas”.

Campanhas – Além das ações fixas, a Emlur realiza campanhas para alertar sobre o cuidado com a saúde. Conforme a coordenadora da Divisão de Medicina do Trabalho da Emlur, Marianna Miranda, as campanhas servem para promover a conscientização do autocuidado. “Fizemos a campanha Outubro Rosa e estamos preparando a Novembro Azul”.

Segurança do Trabalho – Todo o trabalho de limpeza urbana é desenvolvido com fardamento, composto por calça, camisa e boné. Os equipamentos de proteção individual ainda incluem luva de PVC e bota de couro, os quais podem evitar cortes e arranhões no desempenho das atividades.