Precisamos saber quem queria enforcar o ministro Alexandre de Moraes em praça pública

Segunda-feira que vem faz um ano do oito de janeiro, o dia em que alguns milhares de idiotas ensandecidos foram à Praça dos Três Poderes pensando que derrubariam o presidente Lula, empossado uma semana antes.

O lulismo raiz ainda estava inebriado com a volta ao poder, e não custa admitir que, à esquerda, ninguém imaginava que as forças bolsonaristas fariam o que fizeram no Planalto, no Congresso e no Supremo.

Loucura de um lado, ingenuidade do outro, tivemos o oito de janeiro e nunca mais vamos esquecer do que aconteceu na tarde/noite daquele domingo que começou preguiçoso em Brasília.

Um ano se passou, e cá estamos nós sempre às voltas com os permanentes impasses do Brasil. Na primeira semana de 2024, pensei que nada superaria a violência que querem cometer contra o Padre Júlio Lancellotti com a abertura de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo.

Que nada. Eis que surge uma história pra lá de absurda. Uma história que não há de ser uma mentira cabeluda porque nos foi contada pelo ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes não é um mentiroso, mas um juiz que tem desempenhado papel fundamental na preservação da democracia.

A história, todos já sabem. Concretizado o golpe, os golpistas de oito de janeiro tinham três planos para Alexandre de Moraes. O mais brando era levá-lo preso para uma unidade do Exército em Goiânia. O plano digamos intermediário era levá-lo preso para Goiânia e matá-lo no caminho.

E o plano extremo era prender o ministro e enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Não passaria pela cabeça nem dos ficcionistas. Em 2023, durante um golpe que derrubaria um presidente eleito e empossado, os golpistas puniriam com a forca em praça pública um ministro da Suprema Corte.

O bolsonarismo acabou com um pedaço do Brasil. O bolsonarismo faz ou pretende fazer coisas inaceitáveis, e o bolsonarista raiz se mantém ali, fiel, crente. O bolsonarismo banalizou o mal e pensar em enforcar um ministro do Supremo para muita gente pode ser normal.

Nós, os que do bolsonarismo queremos distância, não aceitamos essa estúpida banalização do mal. Nós precisamos é saber quem queria enforcar o ministro Alexandre de Moraes na Praça dos Três Poderes. Os detalhes dessa história e a punição dos seus autores farão bem à democracia brasileira.