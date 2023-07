Segurança alimentar

Prefeitura de João Pessoa distribui quase 600 mil refeições em seis meses

30/07/2023 | 12:00 | 61

Nos primeiros seis meses de 2023, a Prefeitura de João Pessoa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), distribuiu 592.200 refeições nos equipamentos que trabalham a política pública de segurança alimentar da Capital. Os números são referentes aos Restaurantes Populares do Varadouro e Mangabeira e das seis Cozinhas Comunitárias localizadas em comunidades do município.

Os dois restaurantes populares distribuíram 365.400 refeições pelo valor simbólico de R$ 1,00, oferecendo cardápio variado, com proteínas, verduras, legumes e acompanhadas de suco. As refeições servidas têm seu valor nutricional calculado com base no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e com o valor calórico da refeição dentro do recomendado diariamente. A unidade do Varadouro tem capacidade para servir até 1.650 refeições por dia e a unidade de Mangabeira tem capacidade de servir até 1.125 refeições.

As Cozinhas Comunitárias atendem um público diferente, sendo formado por famílias em vulnerabilidade social e que recebem a refeição de forma gratuita. De janeiro a junho de 2023, foram distribuídas 226.800 refeições nas unidades do Bairro dos Novais, Gervásio Maia, Taipa, Timbó, Bela Vista e Jardim Veneza. As Cozinhas também são espaços para interação entre as famílias e oportunidade de novos caminhos, com a realização de cursos, oficinas e ações de serviço às comunidades atendidas.

No início de julho, com o lançamento do programa Bora Comer/Terceira Refeição, as Cozinhas Comunitárias passaram a fornecer gratuitamente o jantar às famílias cadastradas nos equipamentos.

“A chegada do Bora Comer, da Terceira Refeição, é mais uma oportunidade que o município tem de cuidar da segurança alimentar de quem mais precisa. Estamos cumprindo nosso papel enquanto secretaria, disponibilizando nosso trabalho e uma alimentação de qualidade à população de João Pessoa”, destacou Norma Gouveia, secretária municipal de Desenvolvimento Social.

Outro equipamento que funciona dentro da política de segurança alimentar é o Banco de Alimentos, que nos primeiros seis meses desse ano realizou a distribuição de 255 toneladas de alimentos, utilizando recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, que este ano chegam a quase R$ 4 milhões. São beneficiados hospitais, instituições, comunidades ribeirinhas, casas de acolhida, Cozinhas Comunitárias e famílias cadastradas nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

O Banco de Alimentos também realiza coleta de doações de alimentos, geralmente o excedente de produção de agricultores, assim como de produtos comercializados na capital que não possuem valor comercial, mas que ainda são dotados de todo seu potencial nutricional como frutas, verduras, legumes, grãos e cereais. Para realizar a doação, o interessado precisa apenas entrar em contato com o Banco de Alimentos através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (83) 3213-5355.