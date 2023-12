Prefeitura reforça ações de conscientização e cuidado com a AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis

O dia 1° de dezembro marca o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em João Pessoa, ao longo de todo o mês, a Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estará reforçando a conscientização sobre a necessidade de prevenção da AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As ações fazem parte da campanha Dezembro Vermelho, que acontece mundialmente.

Mazinho Gomes Fotografo DRT/RJ 15855

“Após os meses de outubro e novembro, falando sobre tipos de câncer, chegamos a dezembro onde precisamos falar sobre uma doença muito conhecida, mas pouco falada e abordada, que é a AIDS e as Infecções Sexualmente Transmissíveis. Precisamos dar visibilidade ao tema e quebrar os preconceitos por conta da falta de informação, precisamos sensibilizar sobre essas infecções, formas de contágio e formas de prevenção, por isso o Dezembro Vermelho é tão essencial para políticas de saúde pública”, destaca o secretário de Saúde, Luis Ferreira.

Em 2023, de acordo com Vigilância Epidemiológica municipal, já são mais de 1.320 casos confirmados de Infecções Sexualmente Transmissíveis em moradores da Capital. Desse total, foram registrados 486 novos casos de HIV/AIDS e 68 casos de Hepatites Virais (do tipo B e C, A sem registro). Já de Sífilis, foram confirmados 773 novos casos, sendo 117 de sífilis congênita (repassado da mãe para o bebê no parto) e 318 casos de sífilis em gestantes.

Ações – A programação do Dezembro Vermelho da SMS inicia nesta sexta-feira (1°), no Busto de Tamandaré. Das 17h às 21h, as equipes de saúde estarão realizando testes rápidos para detecção de ISTs, vacinação para Hepatites Virais e distribuição de preservativos e folders informativos sobre as infecções.

Nos dias 2 e 16 de dezembro (sábados), as equipes da SMS estarão em pontos estratégicos da cidade para conscientização da população e turistas. Também serão ofertados testes rápidos, vacina para hepatites e preservativos. No dia 2 de dezembro, a ação será realizada no Sabadinho Bom (Praça Rio Branco – Centro), das 11h às 17h. Já no dia 16, a ação acontecerá das 8h às 12h, no Parque Solon de Lucena (Lagoa).

Durante as semanas de dezembro, o tema será debatido em todas as USFs, nas salas de espera com rodas de conversa e palestras. Além disso, serão realizadas ações distritais para todo o território, com a realização de palestras sobre a temática, realização de testes rápidos para ISTs, orientação e entrega de kits de prevenção e aferição de pressão.

No Distrito Sanitário I, será realizada no dia 5 de dezembro, na USF Saúde e Vida. Distrito Sanitário II será na USF Qualidade de Vida, na quarta-feira (6); já no Distrito IV acontecerá no dia 13 de dezembro, na USF Rosa de Fátima. A ação do Distrito Sanitário IV acontecerá no dia 07, na USF Viver Bem e, a do Distrito V também no dia 13 de dezembro, na USF São José. As atividades acontecem a partir das 7h.

Assistência – Para o cuidado com as ISTs, a Rede Municipal de Saúde dispõe do serviço especializado no Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que presta assistência para a prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Além da realização de testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites Virais, o SAE/CTA dispõe de sala de vacina e atendimento terapêutico para pacientes que vivem com HIV/AIDS; realiza escuta qualificada com equipe multiprofissional; atendimento médico especializado de Infectologia, Urologia e Proctologia voltados a IST; cauterização química de pequenas lesões, coleta de sangue e administração de medicamentos.

Em média, o SAE/CTA realiza 300 atendimentos mensais e cerca de 2.750 testes rápidos. O serviço está localizado na Rua Alberto de Brito, n° 411, em prédio dentro do complexo da Policlínica Municipal de Jaguaribe.

O atendimento inicial é por demanda espontânea, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30. Para outras informações, o usuário pode ligar para número 3213-7592.

“Além do SAE/CTA, a população tem acesso aos testes rápidos também nas Unidades de Saúde da Família (USFs). A Secretaria de Saúde também dispõe de forma contínua, em todos os serviços da sua rede, preservativos masculinos e femininos, uma forma de garantir acesso irrestrito ao meio de proteção mais eficaz contra infecções sexualmente transmissíveis”, destaca a diretora de atenção à saúde da SMS, Alline Grisi.

Dezembro Vermelho – O Dezembro Vermelho foi instituído pela Lei nº 13.504/2017 e, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras ISTs, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.