Venda de redes no Sertão pode esconder esquema criminoso que movimentou R$ 230 milhões, diz PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), com o apoio da Polícia Militar da Paraíba, a operação “Rei da Lavagem”, no Sertão do estado.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de São Bento e Paulista e também sequestro de valores relativos aos investigados.

Segundo a PF, as investigações apontaram transações financeiras atípicas, em torno de R$ 230 milhões, em nome dos investigados, sem a aparente justificativa para tal montante de valores.

Os investigados, em sua maioria, moram em São Bento/PB e informaram trabalhar com venda de redes de dormir e mantas, entretanto, recebiam e transacionavam enorme quantidade de dinheiro em suas contas, vindos de empresas

localizadas no estado do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do sul.

Além desses fatos, as empresas investigadas têm como proprietários pessoas já investigadas por tráfico de drogas, armas e/ou lavagem de dinheiro.

O grupo criminoso também se utilizava de contas dos chamados “laranjas”, para o recebimento de valores e remessa para empresas e pessoas físicas designadas pelo grupo criminoso.

Com a arrecadação dos documentos realizados na operação de hoje, a investigação pretende encontrar mais provas da atuação do grupo, como também outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.