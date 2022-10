Prefeitura de Campina Grande encerra primeira quinzena de outubro com ações voltadas às crianças | Prefeitura de Campina Grande – PB

Atividades realizadas pela Semas reuniram mais de 2 mil crianças e adolescentes

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), está promovendo, neste mês de outubro, atividades de entretenimento para o público infantil atendido pelos serviços da pasta. As ações ocorrem em alusão ao Dia das Crianças, celebrado no último dia 12. Até o momento já foram reunidas mais de duas mil crianças e adolescentes.

Festa das Crianças – Casa de Passagem Infanto-Juvenil

As ações envolvem brincadeiras, atividades lúdicas, música e outras interatividades infantis. Nesta primeira quinzena de outubro, essas atividades foram realizadas por meio de vários serviços, incluindo os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) de Galante e São José da Mata; os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Casa de Passagem Infanto Juvenil e o Programa Criança Feliz.

Ação Criança Feliz – Aluízio Campos

Na primeira ação, realizada no último dia 12, às crianças e adolescentes atendidos pela Casa de Passagem Infanto Juvenil realizaram um passeio no Parque da Criança. No local foram realizadas brincadeiras, jogos com bola e pula-pula. As comemorações continuaram na sexta-feira, 14, dessa vez no espaço da Unidade, com direito a bolo personalizado e presentes.

Ainda na sexta-feira, 14, outra ação foi realizada pelo SCFV, do Cras São José da Mata, para crianças e adolescentes atendidos pela unidade. Todos participaram das mostras de dança, judô, brincadeiras e outras atividades recreativas.

Outra ação, nesse mesmo dia, foi realizada do programa Criança Feliz, que reuniu mais de duas mil crianças no Complexo Habitacional Aluízio Campos. No local teve muita festa e alegria para pais e filhos, com direito às brincadeiras com palhaços e outros personagens, sorteios de brindes e de bicicletas.

A ação contou com várias atividades intersetoriais, envolvendo as Secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), e da Saúde, distribuição de mudas de árvores, vacinação e entrega de cartilhas com informações sobre adoção e cuidados com os animais.

Outras ações foram promovidas pelo SCFV do Cras Galante, na última segunda e terça-feira, dias 17 e 18, no Parque da Criança. Foram realizadas brincadeiras, atividades lúdicas e recreativas, música, contação de histórias e momentos de leitura, com o objetivo de estimular o lado criativo das crianças.

“Começamos as atividades levando as crianças para o Parque em uma ação que foi pensada para se ter uma tarde de lazer, um dia diferente para elas, já que a maioria mora na zona rural e nem sequer conhecia o Parque da Criança. Na segunda-feira levamos 40 crianças e na terça-feira mais 36. Os adolescentes, atendidos pela unidade, também serão contemplados com as mesmas atividades, dentro da programação que estamos preparando, ainda este mês”, destacou Cione Nóbrega, coordenadora do Cras Galante.

De acordo com o secretário Valker Neves (Semas), a Prefeitura de Campina Grande não mede esforços para levar alegria e diversão, além de uma série de outros benefícios para as crianças, especialmente nesse mês dedicado a elas. “Lembrando que teremos outras ações até o final do mês”, ressaltou Valker Neves.

Festa das Crianças – São Januário

Outra ação semelhante a que reuniu mais de duas mil crianças na última sexta-feira, no Complexo Aluízio Campos, será realizada pelo programa Criança Feliz na próxima sexta-feira, 21, às 14h, na comunidade São Januário, em Bodocongó.

Codecom