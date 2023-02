De Mattia esquece carnaval e pede Treze centrado para Clássico dos Maiorais – Jornal da Paraíba

Compartilhe















Em plena semana de carnaval, o foco e pensamento do Treze tem sido um só: Clássico dos Maiorais. Pelo menos é o que diz o técnico do Galo William De Mattia. De forma irônica, o treinador comentou que sequer sabia da existência da festa que arrasta milhões de foliões pelo Brasil. Para ele, é importante que o clube do Presidente Vargas esteja pronto e centrado para enfrentar a equipe do Campinense pelo Campeonato Paraibano Betino de 2023.

Nem sabia que tem carnaval. Eu tenho certeza que o mais importante é todos estarem preparados e conscientes”, comentou.

O confronto entre Campinense e Treze terá ingredientes especiais. Até porque o embate será valendo vaga direta no G4. Enquanto o Galo está na terceira colocação com 11 pontos, o Campinense vem logo atrás na quinta, com 10. De acordo com o treinador William De Mattia, o Alvinegro de Campina Grande já está estudando a Raposa e, para ele, é importante que todo o conjunto esteja pronto.

A gente vem estudando o adversário. Eu tenho certeza que o mais importante é todos estarem preparados e conscientes”, disse.

Segundo De Mattia, o Treze tem que estar antenado durante os 90 minutos do Clássico dos Maiorais. Isso porque, o treinador entende que muitas partidas no Campeonato Paraibano foram decididas em detalhes.

Os detalhes estão fazendo a diferença”, concluiu

Campinense e Treze duelam no domingo da próxima semana, às 16h, no Amigão, pela rodada #7 do Paraibano.

campinense

destaques

paraibano

Treze

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

