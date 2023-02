Cultura popular

Com mais de 100 anos de história, Carnaval Tradição de João Pessoa inicia neste sábado na Avenida Duarte da Silveira

18/02/2023

Uma das festas mais populares da história da Capital paraibana, o Carnaval Tradição está de volta a partir deste sábado (18) e deve atrair uma multidão para a Avenida Duarte da Silveira. A folia, que surgiu há 108 anos e é uma das maiores representações populares da cidade, retorna após dois anos de pausa devido à pandemia de Covid-19. O evento é realizado pela Prefeitura de João Pessoa.

No primeiro dia de festa, a folia ficará por conta das apresentações das Tribos Indígenas e de Clubes de Frevo, com início previsto para as 17h. As apresentações vão até a segunda-feira (20) e contará também com os desfiles das Escolas de Samba e das Alas Ursas.

O secretário da Liga Carnavalesca da Capital, Edson Pessoa, que está há mais de 40 anos participando do Carnaval Tradição, destacou a ansiedade para o retorno da festa após a pausa forçada devido à pandemia de Covid-19. “O povo carnavalesco sai de casa até doente pulando com uma perna só, imagina só depois dessa pandemia? É algo que motiva a gente a comemorar ainda mais, não só pelo momento carnavalesco, mas comemorar também a vida. Morreu muita gente, mas graças a Deus a vacinação deu uma resposta muita rápida e agora vamos poder comemorar novamente”, destacou.

A mesma ansiedade é vivida pela população que é apaixonada pelo Carnaval Tradição. É o caso de Kênia Medeiros. A moradora do bairro do Róger, de 43 anos, revelou que desde os primeiros anos de vida acompanha as apresentações na Duarte da Silveira, seja da arquibancada ou desfilando na escola de coração Unidos do Róger.

“Desde que eu nasci que frequento o Carnaval Tradição. Todo ano estou lá desfilando pela minha escola e acompanhando tudo pela arquibancada. A expectativa está muito grande para este retorno para abrilhantarmos a avenida com muita alegria e emoção”, falou Kênia.

Premiação mais alta – Como forma de incentivo a esta importante iniciativa popular, a Prefeitura de João Pessoa aumentou a premiação para os vencedores do Carnaval Tradição. Neste ano, os primeiros colocados em cada estilo ganharão R$ 7 mil, além de troféus e certificados. Os segundos lugares levarão R$ 4 mil e os terceiros R$ 3 mil.

Em busca do tricampeonato – Na disputa entre as Escolas de Samba, a Unidos do Róger promete mais uma vez fazer bonito no desfile na Duarte da Silveira. Vencedora das duas últimas edições do Carnaval Tradição, a agremiação vem se preparando desde outubro do ano passado para tentar o tricampeonato.

Em 2020, data do último Carnaval, a escola foi campeã com o samba-enredo em homenagem a ativista Fernanda Benvenutty, que foi uma das fundadoras da escola em 2014 e que tinha falecido um mês antes do desfile. Neste ano, a Unidos do Róger vai para a avenida com o samba “Sateré Mawé”, uma etnia indígena da Amazônia que foi inventora da cultura do guaraná.

“Estamos animados e trabalhando muito para buscarmos o tricampeonato. Desde o mês de outubro estamos confeccionando fantasias e nos esforçando. Sabemos que para conquistar o título temos que trabalhar muito e isso a gente está fazendo. Esperamos fazer um lindo desfile”, observou o presidente da Unidos do Róger, Paulo César dos Santos.

Paulo destacou o apoio importante da Prefeitura para a realização do Carnaval Tradição. Segundo ele, sem o subsídio dado às escolas de samba por meio da Fundação Cultural de João Pessoa, as agremiações não teriam condições de colocar os blocos na rua.

“Com certeza, o nosso maior apoio vem da Prefeitura de João Pessoa com o subsídio que é dado às escolas para o Carnaval. Se não fosse essa ajuda, a gente não teria como desfilar. Nós recebemos ajuda dos moradores aqui do Róger, nós realizamos festas, bingo, mas sem o apoio da Prefeitura todas as escolas não teriam condições de participar do Carnaval”, concluiu.

Outros blocos deste sábado – Além do primeiro dia do Carnaval Tradição, mais três blocos desfilam neste sábado na Capital. O Bloco Boi do Bessa, às 16h, em frente ao Bessa Grill; Urso Gay, às 20h, na Praça do Famuel em Mangabeira VII; e Vaca Morta, com previsão de saída às 21h na Praça da Conquista no Padre Zé.

Para conferir a programação completa com todos os blocos e os dias de apresentações do Carnaval Tradição, clique neste link.