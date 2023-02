Juventus x Nantes: ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2022/23, QUINTA (16/02) – BOLA ROLANDO

O jogo entre Juventus x Nantes acontece QUINTA (16/02) às 17 hs. O mandante da partida Juventus QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2022 – 2023.

17:00 Juventus x Nantes Segunda fase AO VIVO AQUI

Mais um jogo da Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2021 – 2022. A competição que é a segunda mais importante de clubes da Europa, claro, perde apenas para a Champions League, começa EM AGOSTO DE 2021 em sua fase de playoffs e mais tarde chega à fase de Grupos. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

Entretanto, se você acredita que a competição não é tão atrativa quanto a Champions, se engana. Grandes equipes estão na disputa, dentre elas. Não dá para perder um único jogo. Confira a tabela desta semana de jogos.

NOTÍCIAS E ESCALAÇÕES

Barcelona Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Alba; Pedri, De Jong, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Gavi

Manchester United De Gea; Dalot, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fred; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst

PALPITE

14:15 Barcelona 2 x1 Manchester United 14:45 Shakhtar Donetsk 1 x1 Rennes Segunda fase 14:45 Ajax 1 x 0 Union Berlin Segunda fase 14:45 RB Salzburg 0 x 1 Roma Segunda fase 17:00 Juventus 3 x 0 Nantes Segunda fase 17:00 Sporting 2 x 1 Midtjylland Segunda fase 17:00 Bayer Leverkusen 2 x1 Monaco Segunda fase 17:00 Sevilla 1 x 0 PSV Eindhoven Segunda fase

TRANSMISSÕES DA ESPN E DISNEY PLUS

14:15 Barcelona x Manchester United 14:45 Shakhtar Donetsk x Rennes Segunda fase 14:45 Ajax x Union Berlin Segunda fase 14:45 RB Salzburg x Roma Segunda fase 17:00 Juventus x Nantes Segunda fase 17:00 Sporting x Midtjylland Segunda fase 17:00 Bayer Leverkusen x Monaco Segunda fase 17:00 Sevilla x PSV Eindhoven Segunda fase

Onde ASSISTIR Juventus x Nantes Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2022 – 2023 QUINTA (16/02)

A competição será transmitida pela ESPN no Brasil (A FOX também pode transmitir algumas partidas). O Grupo Disney renovou até 2024 com a competição da UEFA para transmissões para o Brasil. Entretanto, este ano há novidades para o Brasil. O SBT, assim como na Champions League, também assinou contrato no mesmo período com a UEFA e terá o direito de transmissão para o Brasil em TV Aberta. Entretanto, as novidades não param por aí.

A TV Cultura, também fará transmissões de jogos, subcontratando o SBT. A Liga da Europa 2021/2022, que reúne grandes times europeus, terá uma boa variedade de jogos para o país e o torcedor não pode perder. Sem contar que, os times melhores classificados na Champions, mas que não passarem para a fase de Oitavas de Final, também integram o rol de equipes para a disputa do segundo maior título da Europa. Fique Ligado aqui no MRNews e não perca um único jogo.

Além da Liga Europa, o SBT possui a Libertadores até 2022, a Liga dos Campeões até 2024 e deve anunciar em breve os direitos da Copa América deste ano, tornando-se também será responsável pelo pay-per-view da competição. TIMES QUE ESTÃO NA DISPUTA: Roma Manchester United Arsenal PSV

Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2021 – 2022

Assim, o Sevilla, da Espanha ainda é o maior campeão desta competição que está em sua 51ª edição, na versão 2021-2022. Portanto, a equipe tem 6 títulos e, era o atual campeão, mas foi desbancado para o VILLAREAL, que conquistou seu primeiro título. Em segundo lugar estão Internazionale, Juventus (Itália), Liverpool (ING) e Atletico de Madrid com três títulos.

A competição começa em AGOSTO de 2021, e só termina em 2023, com a disputa da SUPERCOPA DOS CAMPEÕES, disputa entre o Campeão da Champions e desta competição. Tudo começa com uma disputa de PLAYOFFS e passa para a fase de grupos. Portanto, relembre a final da Liga da EUROPA de 20/21

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2023/02/16/juventus-x-nantes-assistir-ao-vivo-liga-europa-da-uefa-europe-league-2022-23-quinta-16-02

CategoriaFUTEBOL AO VIVO