Outubro Rosa

Mulheres têm atendimento e marcam exames de mamografia em evento no Parque Parahyba III

19/10/2022 | 20:30 | 22

Mulheres do bairro do Bessa participaram, na noite desta quarta-feira (19), de um evento referente ao Outubro Rosa. No Parque Parahyba III, elas puderam se divertir, praticar esportes e marcar seu exame de mamografia. A ação foi organizada pela Prefeitura de João Pessoa em parceria com o Comitê Gestor dos Parques Parahyba.

“Trouxemos uma leva de serviços como o projeto Saúde em Movimento, médicos, marcação de mamografia e estamos sempre em busca ativa para alcançar o máximo de mulheres, como determina o prefeito Cícero Lucena”, explicou a diretora de Atenção em Saúde, Alline Grisi.

No parque, as mulheres participaram de ginástica e dança, passeio ciclístico, sorteios e outras atividades, mas sempre com foco no combate ao câncer de mama, com acesso a médicos e saindo do evento com a mamografia marcada.

O presidente do Comitê Gestor dos Parques Parahyba, Dema Macedo, explicou que a ideia era reforçar a mensagem do combate ao câncer de mama. “É muito importante trazer estas atividades em um momento como este e ajudar a garantir a saúde em nossa comunidade”, afirmou.

A dona de casa Gorete Lopes, de 60 anos, gostou da iniciativa. “Achei tudo muito bonito. Estou em dia com meus exames, pois tenho casos de câncer de mama na família. A mensagem que eu deixo é que todas as mulheres se cuidem e busquem fazer o exame”, alertou.

As mulheres de João Pessoa podem procurar qualquer unidade básica de saúde para marcar sua mamografia. A própria unidade vai indicar o local de realização do exame o mais rápido possível.