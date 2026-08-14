Paraíba registra mais de 2,4 mil pessoas fora de casa uma semana após as chuvas

Foto: Governo da PB. Foto: Governo da PB

A Paraíba registra 2.374 pessoas desalojadas e 93 desabrigadas uma semana após o início das chuvas que atingiram o estado. Os dados constam em relatório situacional divulgado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba nesta sexta-feira (8).

O relatório aponta 102.359 pessoas afetadas, com impacto em 33.852 famílias. No boletim anterior, divulgado na última segunda-feira (4) pelo SEDH, eram 37,4 mil pessoas. Segundo a secretaria, o aumento ocorreu após a atualização dos números informados pelos municípios à Defesa Civil.

O JORNAL DA PARAÍBA procurou a Defesa Civil da Paraíba para detalhar o crescimento nos dados, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

Ainda de acordo com o novo levantamento, parte da população desabrigada permance em abrigos distribuídos em quatro municípios. Em Mogeiro, sete famílias, com 18 pessoas, estão em uma escola municipal. Em Caaporã, uma pessoa permanece em um mercado público. Em Santa Rita, 20 famílias, com 65 pessoas, estão distribuídas em quatro escolas. Em Cruz do Espírito Santo, há o registro de uma família acolhida, sem número de pessoas informado no relatório.

Além dos abrigos, 188 pessoas recebem aluguel social em nove municípios, conforme o levantamento. O benefício foi concedido para famílias nas seguintes localidades:

Ingá

Itatuba

João Pessoa

Pitimbu

São José dos Ramos

Juripiranga

Alagoa Grande

Rio Tinto

Itabaiana

Há ainda 2.186 pessoas acolhidas em casas de familiares em oito municípios. Os registros incluem Cruz do Espírito Santo, com 19 famílias; Gurinhém, com 20 famílias; Pilar, com 20 famílias; Salgado de São Félix, com 30 famílias; além de Itabaiana, com 20 pessoas; Itatuba, com 12 pessoas; e Mulungu, com 55 pessoas.

Governo Federal reconhece situação de emergência

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência em 30 cidades da Paraíba atingidas pelas chuvas. Do total, 28 municípios tiveram a situação reconhecida em decreto publicado na quarta-feira (6) no Diário Oficial da União. Outras duas cidades tiveram o reconhecimento em portarias publicadas no domingo (3) e na segunda-feira (4)

Antes disso, os municípios e o governo estadual haviam decretado situação de emergência em 31 cidades. Apenas Conde, no Litoral Sul da Paraíba, ainda não teve o reconhecimento em nível federal. As 28 cidades incluídas no decreto mais recente são:

Alagoa Grande Alhandra Areia Caaporã Cruz do Espírito Santo Gurinhém Ingá Itabaiana Itatuba João Pessoa Juripiranga Lagoa Seca Massaranduba Mogeiro Mulungu Natuba Pedras de Fogo Pilar Pilões Pitimbu Riachão do Bacamarte Rio Tinto Salgado de São Félix São José dos Ramos São Sebastião de Lagoa de Roça Sapé Serra Redonda Serraria

Já Bayeux teve a situação reconhecida no domingo (4) e Santa Rita, na segunda-feira (5).