Por MRNews



Anvisa suspende lote contaminado de produtos da Ypê; entenda o caso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão e o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê após identificar falhas graves no processo de fabricação. A decisão envolve detergentes, sabões líquidos e desinfetantes produzidos na unidade da empresa localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades sanitárias, a medida foi tomada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela Vigilância Sanitária Municipal. Durante a fiscalização, foram encontradas irregularidades consideradas sérias no controle de qualidade e nos processos industriais da fabricante.

Produtos suspensos pela Anvisa

A determinação atinge lotes específicos de produtos da marca Ypê, principalmente aqueles com numeração final 1. Entre os itens afetados estão:

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Detergentes lava-louças Ypê;

Lava-louças Ypê Clear;

Lava-louças Ypê Green;

Lava-louças com enzimas ativas;

Sabão líquido Tixan Ypê;

Tixan Ypê antibac;

Tixan Ypê Green;

Tixan Ypê coco e baunilha;

Desinfetantes Bak Ypê;

Desinfetantes Pinho Ypê;

Produtos da linha Atol.

A Anvisa informou que o principal risco identificado é a possibilidade de contaminação microbiológica, o que pode comprometer a segurança dos consumidores.

O que motivou a suspensão?

De acordo com os órgãos responsáveis pela fiscalização, as falhas encontradas envolvem problemas no sistema de garantia de qualidade e no controle sanitário dos produtos fabricados na unidade.

A agência destacou que a medida foi adotada de forma preventiva para proteger a saúde pública, já que a presença de microrganismos em produtos de limpeza pode representar riscos aos consumidores.

A resolução publicada no Diário Oficial da União determina:

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suspensão da fabricação;

proibição da comercialização;

recolhimento imediato dos lotes afetados;

interrupção da distribuição dos produtos.

Orientação aos consumidores

A recomendação da Anvisa é para que consumidores verifiquem os lotes dos produtos adquiridos e suspendam imediatamente o uso caso identifiquem os itens incluídos na determinação.

Além disso, os consumidores devem procurar os canais oficiais de atendimento da fabricante para obter informações sobre troca, devolução ou recolhimento dos produtos.

As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a intensificar a fiscalização em supermercados, atacadistas e estabelecimentos comerciais para impedir a venda dos lotes suspensos.

Empresa ainda pode se manifestar

Até o momento, a fabricante informou que está colaborando com as autoridades sanitárias e adotando medidas para avaliar a situação. O caso segue sendo acompanhado pelos órgãos de fiscalização.

A decisão da Anvisa chamou atenção nas redes sociais e gerou preocupação entre consumidores, principalmente pela popularidade da marca no mercado brasileiro de produtos de limpeza.

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