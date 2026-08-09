como primeira rua de João Pessoa se transformou em polo turístico e gastronômico

Rua General Osório, em João Pessoa.. Luana Silva/Jornal da Paraíba

A Avenida General Osório carrega em seu traçado boa parte da história de João Pessoa, que completa 441 anos nesta quarta-feira (5). Considerada a primeira rua oficialmente demarcada da capital paraibana, a via localizada no Centro Histórico passa por um processo de revitalização. O movimento atrai o olhar de investidores e transforma o local em um novo polo cultural e gastronômico.

O historiador e professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Ângelo Emílio explica como ocorreu o desenho do núcleo urbano e a criação da via, inicialmente batizada de Rua Nova.

“As primeiras ocupações territoriais foram no Varadouro, em torno da região portuária. O fato é que, algum tempo depois, vão ser criadas as instituições municipais, como a Câmara Municipal, que dirige o governo civil do município, e a paróquia, e elas vão se situar no alto do morro e, em frente a elas, vai se desenhar oficialmente uma rua, que é chamada de Rua Nova”, diz o historiador.

Foto antiga da Rua General Osório, sem data.. Arquivo Nacional/Reprodução

A via manteve a denominação de Rua Nova até o fim do século XIX. Com o término da Guerra do Paraguai, diversas cidades brasileiras mudaram os nomes de suas ruas para homenagear chefes militares do conflito. A Rua Nova passou a se chamar Marquês do Herval. Anos depois, impulsionada pelo regime republicano, a via ganhou a designação de General Osório, título pelo qual o militar ficou mais famoso e que permanece até hoje.

Polo cultural e gastronômico

O empresário Thiago Storti fundou o bar e casa de shows General Store há 10 anos. Na época, não havia empreendimentos do tipo na General Osório, mesmo com a rua a poucos metros da Praça Barão do Rio Branco, palco do evento gratuito Sabadinho Bom.

Os responsáveis pelo espaço também fundaram o bloco de carnaval “E Tome Ladeira”, que acontece anualmente na frente do estabelecimento.

“O que mudou de lá pra cá foi o maior número de comércios voltados ao entretenimento. E isso então atraiu mais públicos, chamou mais atenção até de órgãos públicos”, avalia Thiago.

O produtor e músico Chico Vasconcelos, criador do espaço Caravela Cultural, ao lado de Everton Cavalcante, lembra que a via era pouco movimentada quando abriu a casa, há quatro anos.

“A gente abriu ali quando não tinha nada, a gente começou a colocar cadeira na calçada, que era um negócio que não tinha. Houve um incentivo de nossa parte para outros empresários, como o Tropicália, do Bar do Bode, para abrir”, afirma Vasconcelos.

Criado com o intuito de promover artistas independentes, o Caravela Cultural tem capacidade para receber até 500 pessoas. Segundo o produtor, a General Osório e as ruas vizinhas se transformaram em um corredor gastronômico e cultural, atraindo moradores e turistas.

Apesar do crescimento orgânico, Vasconcelos aponta que a região carece de investimentos estruturais da prefeitura para se consolidar como destino seguro.

“A questão de infraestrutura é o que a gente precisa: calçadas, iluminação, segurança. A gente vê que ainda é precário, calçadas esburacadas, mal iluminado, mas vive, existe”, diz o produtor. “Acho que cedo ou mais tarde vai acontecer algo ali, vão reformar toda aquela área. É o que a gente quer. Até o turista também quer chegar no canto e estar tudo organizado”, diz Chico Vasconcelos.

Novo ciclo de valorização

Vista de um dos estabelecimentos da General Osório, em João Pessoa.. Foto: Divulgação

Atualmente, o Centro Histórico de João Pessoa vive um novo momento. A região tem recebido incentivos do poder público para revitalização, além da chegada de novos empreendimentos.

O engenheiro civil e empresário Diêgo Gonçalves é um dos investidores que apostam no potencial da região. Ele adquiriu um imóvel na via com o objetivo de adaptá-lo para novos negócios.

“O que mais me chamou atenção foi o potencial da região. A General Osório tem uma localização excelente, muita história e faz parte da memória de João Pessoa”, afirma o empresário.

Para Diêgo Gonçalves, o cenário atual é um sinal claro de que a área entrou em um novo ciclo.

“Foi acompanhando tudo o que vem acontecendo no Centro Histórico. Aos poucos, a gente começou a ver mais eventos culturais, novos empreendedores chegando, pessoas redescobrindo essa parte da cidade e ocupando espaços que antes estavam vazios”, declara.

Além disso, o engenheiro avalia que a região como um todo estará mais valorizada e mais viva nos próximos anos. “É esse tipo de oportunidade que gosto e busco: um investimento que faz sentido como negócio e que também contribui para o desenvolvimento da cidade. Acredito que isso vai refletir diretamente no valor dos imóveis nos próximos anos”, diz.

O projeto do empresário prevê uma reforma pontual, com a preservação da fachada original e investimentos em infraestrutura.

“A ideia é fazer uma reforma pontual no prédio, respeitando a história do imóvel, mas deixando tudo preparado para atender às necessidades de hoje. Vamos preservar a fachada, investir na infraestrutura e em ambientes que possam receber novos negócios”, conclui.