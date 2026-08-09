Aniversário de João Pessoa terá chuva e nebulosidade variável; veja previsão

Centro Histórico de João Pessoa.. Foto: Divulgação

O aniversário de João Pessoa, celebrado nesta quarta-feira (5), deve ser marcado por nebulosidade variável e possibilidade de chuva na capital paraibana. De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), a previsão indica ocorrência de chuvas esparsas em áreas do Litoral, Brejo e Agreste, com possibilidade de avanço para outras regiões do estado.

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Em João Pessoa, a temperatura deve variar entre 22°C e 28°C ao longo do feriado. A previsão é de períodos de nebulosidade variável, com possibilidade de chuvas durante o dia.

A previsão também indica variação de nebulosidade e ocorrência de chuvas em Campina Grande. Na cidade, localizada no Agreste, os termômetros devem marcar entre 21°C e 29°C.

Previsão para as regiões da Paraíba

As temperaturas devem variar entre 20°C e 34°C nas diferentes regiões da Paraíba durante o feriado.

No Litoral, a previsão é de temperaturas entre 22°C e 28°C. No Brejo, os termômetros devem ficar entre 20°C e 27°C. No Agreste, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 29°C.

No Cariri/Curimataú, as temperaturas variam entre 20°C e 31°C. No Sertão, a previsão é de mínima de 23°C e máxima de 34°C. Já no Alto Sertão, os termômetros devem marcar entre 22°C e 33°C.