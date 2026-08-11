Grupos de convivência promovem saúde, autonomia e qualidade de vida para pessoas idosas em João Pessoa

Aos 87 anos, o aposentado Manoel Soares da Silva Filho ensina que envelhecer também pode ser sinônimo de movimento, amizade e novas experiências. Natural de Pilar (PB), ficou órfão aos oito anos de idade. Ainda criança, precisou trabalhar para ajudar no próprio sustento e dos irmãos, vendendo água em uma “quartinha de barro”, como relata com orgulho. Mais tarde, aprendeu a profissão de sapateiro, ofício que exerceu por muitos anos até se aposentar. Hoje, no segundo casamento, cercado pelo carinho da esposa, dos filhos e netos, o aposentado mantém o bom humor e uma disposição que chamam a atenção de quem convive com ele. Para ele, o segredo da longevidade está na leveza com que encara a vida.

Manoel Soares da Silva Filho é acompanhado pelo programa de atendimento especializado para os idosos da Prefeitura de João Pessoa através dos Grupos Operativos de Idosos, conhecidos como Grupos de Convivência, que trabalham a saúde dessa população de maneira dinâmica, proporcionam acolhimento e fortalecimento de vínculos entre as pessoas acima de 60 anos. “Participo do grupo há mais de um ano, aqui eu me sinto muito bem, são todos meus amigos. Gosto de brincar, conversar e fazer novas amizades. Aqui eu danço meu forró e quando chego em casa, ainda estou disposto e pronto”, conta Manoel Soares, com o bom humor que marca sua personalidade.

A história dele representa a de muitos idosos acompanhados pelos grupos de convivência mantidos pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Muito além do lazer, os encontros são espaços de acolhimento, escuta, convivência e promoção da saúde. Esse cuidado começa na Atenção Primária, com consultas médicas e odontológicas, vacinação e acompanhamento contínuo nas Unidades de Saúde da Família (USFs), sendo fortalecido pelo atendimento especializado oferecido na Policlínica Municipal da Pessoa Idosa, referência na assistência integral à população idosa da Capital.

O envelhecimento da população é uma realidade em todo o país e reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Brasil passa por uma transformação demográfica, com crescimento contínuo da população com 60 anos ou mais. Esse cenário também se reflete em João Pessoa, que vem ampliando ações voltadas ao cuidado integral, à autonomia e ao envelhecimento ativo.

Esse compromisso também é reconhecido por indicadores nacionais. Segundo o Índice de Progresso Social (IPS Brasil 2026), João Pessoa apresenta o melhor desempenho entre as capitais do Nordeste em indicadores relacionados à saúde, educação, segurança, moradia, meio ambiente e oportunidades.

Segundo a coordenadora da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Saúde, Andréa Coutinho, os grupos desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção de agravos.

“Os Grupos Operativos de Idosos, também conhecidos como Grupos de Convivência, são uma importante ferramenta de promoção da saúde e prevenção de agravos. Eles ampliam o olhar para além das doenças, valorizando a pessoa idosa de forma integral e colocando o usuário como protagonista do seu próprio processo de envelhecimento. Entre os principais benefícios das atividades desenvolvidas nos encontros estão a melhora da mobilidade, a redução do risco de quedas, o fortalecimento dos vínculos sociais e a aproximação com a equipe de saúde, o que contribui para um acompanhamento mais efetivo de condições como hipertensão e diabetes”, explica a coordenadora.

Os encontros são conduzidos por equipes multiprofissionais, formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de educação física, nutricionistas, assistentes sociais e outros profissionais da saúde. Entre as atividades desenvolvidas estão exercícios físicos adaptados, rodas de conversa, práticas integrativas, ações de educação em saúde, aferição da pressão arterial e acompanhamento da glicemia.

“Nosso objetivo é garantir que a pessoa idosa envelheça com autonomia, segurança e qualidade de vida. Muitos participantes chegam aos grupos convivendo com dores crônicas, limitações físicas ou até mesmo com sentimentos de solidão, ansiedade e tristeza. Ao longo do acompanhamento, percebemos mudanças significativas na autoestima, na disposição e na forma como eles retomam o convívio social. Esse resultado demonstra que o cuidado vai muito além do tratamento de doenças. Trabalhamos o fortalecimento da autonomia, da cognição, da memória, da saúde mental e da qualidade de vida, oferecendo um acompanhamento contínuo que incentiva o envelhecimento ativo e promove mais bem-estar para cada participante”, destaca a diretora-geral da Policlínica Municipal da Pessoa Idosa, Maria José Andrade.

Os Grupos de Convivência estão presentes em quase todas as USFs de João Pessoa, permitindo que esse cuidado aconteça próximo à residência dos usuários, com acompanhamento constante das equipes de saúde. Na Policlínica Municipal da Pessoa Idosa, os encontros acontecem semanalmente, às quintas-feiras no turno da manhã. Para participar, a pessoa idosa ou um familiar pode procurar a USF de referência do seu bairro para obter informações sobre os dias e horários dos grupos ou buscar orientação diretamente na Policlínica, localizada no anexo do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), no bairro de Tambiá.