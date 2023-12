Silvana Fernandes e Wilians Araújo são os melhores no taekwondo e no judô

O Prêmio Paralímpicos 2023 começou ontem em São Paulo. E quando se fala em esporte paralímpico, é claro que teve paraibano se destacando. Na noite dessa quarta-feira, Silvana Fernandes e Wilians Araújo foram homenageados pelos rendimentos no taekwondo e judô, respectivamente.

Silvana Fernandes venceu o prêmio pelo segundo ano consecutivo. Nas redes sociais, a campeã pan-americana falou sobre o reconhecimento.

“Esse reconhecimento é fruto de muito esforço, dedicação e paixão pelo que faço. Agradeço a toda a minha família, equipe, atletas, aos meus patrocinadores e a minha noiva, que me apoiam e torcem por mim”, disse Silvana.

Já Wilians venceu o prêmio no judô paralímpico pela quarta vez. O paraibano é o atual campeão mundial da modalidade e foi prata no Para-Pan de Santiago.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) premiou os melhores atletas de 2023 em 24 modalidades, escolhidos por uma comissão da organização, baseados em listas enviadas pelas confederações.

O segundo dia de cerimônia do Comitê Paralímpico Brasileiro será nesta quinta-feira, a partir das 20h, e contará com prêmios por categorias gerais. Vale destacar que Wilians Araújo foi o premiado no masculino no ano passado.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba