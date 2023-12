Concurso da PB Saúde convoca mais de 500 aprovados em dois editais publicados nesta quinta-feira (30)

Mais de 500 candidatos aprovados no concurso da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) foram convocados em dois editais publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB) desta quinta-feira (30). Conforme editais, os convocados devem enviar os documentos para contratação até às 23h50 da próxima quarta-feira (6).

No primeiro edital, foram convocados candidatos que pediram reclassificação para os cargos de auxiliar de cozinha, biomédico, médico obstetra/ginecologia, fonoaudiologia, e médico infectologista.

Já no segundo edital, foram convocados candidatos aprovados para os cargos de analista de redes/sistemas/software, assessor de imprensa, assistente administrativo, auxiliar administrativo, assistente social, biomédico, contador, copeiro, cozinheiro, designer gráfico, engenheiro do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta intensivista adulto, maqueiro, médico, médico clínico geral/hospitalista, médico hemoterapeuta/hematologista, médico infectologista, médico nutrólogo, motorista administrativo, neuropsicólogo, odontologia (cirurgião dentista), psicólogo, técnico em segurança do trabalho, nutricionista, enfermeiro, enfermeiro em hemoterapia, enfermeiro auditor, enfermeiro obstetra, médico obstetra/ginecologia, e técnico de enfermagem.

Os aprovados vão atuar em algum dos quatro serviços gerenciados pela Fundação: o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita; Hospital do Servidor General Edson Ramalho, em João Pessoa, e as hemodinâmicas de Campina Grande, no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, e, em Patos, no Complexo Regional Hospitalar Deputado Janduhy Carneiro.